Porti calabresi, accordo tra Autorità e Università Mediterranea

Siglato l’accordo tra Autorità portuale e Università Mediterranea di Reggio Calabria per lo sviluppo dei porti calabresi. Collaborazione su ricerca, formazione e tecnologia. Tirocini, master, dottorati e progetti congiunti previsti.

REGGIO CALABRIA – Sviluppo tecnologico, tecnico-scientifico, ricerca e formazione sono i capisaldi dell’Accordo di programma quadro sottoscritto tra l’Autorità di Sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio e l’Università Mediterranea di Reggio Calabria. L’accordo, della durata di tre anni rinnovabili. Mira a instaurare rapporti di collaborazione e partenariati strategici nel campo della portualità. Includendo ingegneria del mare, logistica, pianificazione, diritto ed economia, per lo sviluppo dei porti calabresi.

PER I PORTI CALABRESI: FORMAZIONE E RICERCA CONGIUNTE

«Alla base dell’Accordo – detto in una nota dell’Autorità portuale – l’opportunità di instaurare rapporti di collaborazione nelle aree di comune interesse e potenziali partenariati strategici nel campo della portualità, includendo l’ingegneria del mare, la logistica, la pianificazione, il diritto e l’economia con l’obiettivo di sviluppare un’attività congiunta mirata allo sviluppo ulteriore dei porti calabresi interni alla circoscrizione dell’Autorità di Sistema portuale. Della durata di tre anni, rinnovabile per ulteriori periodi triennali. Tra le azioni previste dall’Accordo, saranno avviate iniziative di collaborazione nel campo dell’attività formativa e didattica a tutti i livelli. Dai tirocini per laurea triennale e magistrale ai master, dal dottorato di ricerca e alta formazione ai percorsi formativi».

«Saranno, altresì, avviate attività di supporto a favore dell’Adsp – riporta la nota – su tematiche di interesse. Da gestire attraverso convenzioni specifiche da stipulare con i Dipartimenti dell’Università. Prevista, anche, la partecipazione in progetti di ricerca nazionali ed internazionali nell’ambito della portualità, oltre alla relativa attività di divulgazione scientifica. Per lo svolgimento delle attività comuni, previa sottoscrizione di apposita convenzione, potranno essere attivare collaborazioni specifiche, finanziate borse di studio e concessi assegni ricerca».