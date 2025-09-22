Scirubetta 2025, Reggio Calabria: edizione da record con oltre 100mila presenze

3 minuti per la lettura

Scirubetta 2025, Reggio Calabria capitale mondiale del gelato: edizione da record con oltre 100mila presenze. Vincono due fratelli siciliani su 34 gelatieri provenienti da tutto il mondo.

REGGIO CALABRIA – Reggio Calabria si conferma regina del gusto con la quarta edizione di Scirubetta, il Festival del Gelato Artigianale, che nel 2025 ha registrato oltre 100mila presenze, consacrando la città dello Stretto come capitale mondiale del gelato. Organizzato da Conpait con il sostegno della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la partnership strategica con Arsac e la partecipazione di Confartigianato Nazionale, il festival ha trasformato il lungomare reggino in un vero e proprio villaggio del gusto e della cultura, animato da gelatieri, chef, artisti e ospiti internazionali.

Scirubetta 2025: gelato, arte e cultura in riva allo Stretto

Scirubetta 2025 ha riunito 34 gelatieri provenienti dall’Italia e da sette Paesi del mondo – dagli Stati Uniti al Giappone, passando per Tunisia e Ungheria – con creazioni originali che hanno conquistato il pubblico. Non solo gelato. Il festival ha proposto pizza artigianale, birre locali, cocktail al bergamotto, spettacoli per bambini, performance artistiche e incontri con protagonisti della cultura come Giorgio Zanatta, Pino Scaringella e Gianni Clapis dei Cattivi Maestri.

Una risonanza internazionale

La rassegna ha attirato l’attenzione della stampa nazionale e internazionale. Tra i nomi di spicco Edoardo Raspelli, Luciano Pignataro, Bruno Gambacorta, Fabrizio Carrera, Giulia Mancini e Giusy Ferraina. Grande copertura anche dalle troupe televisive di Mediaset, La7, con servizi su Radio Capital, e persino due dirette radiofoniche internazionali da New York (WGBB) e dall’Australia (Radio Italia 1).

Gusto e solidarietà

Non solo festa, ma anche impegno sociale. Al Museo Nazionale di Reggio Calabria si sono svolti incontri con il direttore Fabrizio Sudano e il prof. Daniele Castrizio. I mini-talk curati da ReteSociale hanno portato l’attenzione sul gelato solidale e sulle attività di CasaPaese, dimostrando come il gusto possa farsi anche strumento di inclusione.

Scirubetta 2025: vincitori e premiazioni

A guidare le premiazioni, presentate da Marco Mauro e Antonio Iacona, sono stati i fratelli siciliani Alessandro e Vincenzo Squatrito, che hanno trionfato rispettivamente con il gusto “Bacio Hallelujah” (premio tecnico) e “Nocciolissimo” (premio popolare).

Vincitori giuria tecnica:

Alessandro Squatrito – Bacio Hallelujah;

Nicola Arena – Gianduia;

Daniele L’Opera – Panzibì.

Vincitori giuria popolare:

Vincenzo Squatrito – Nocciolissimo;

Domenico Laganà – Crema al Tiramisù;

Ivan Procopio – Ombre e luci di domani.

Formazione e scambi internazionali

A completare il programma, spettacolari sculture di ghiaccio e momenti di formazione curati dall’Istituto Alberghiero di Villa San Giovanni, insieme alla Camera di Commercio Italo-Tedesca e alla Fiera di Stoccarda, che hanno aperto nuove prospettive di collaborazione internazionale.

Scirubetta 2025: un’edizione da record

Il presidente di Conpait, Angelo Musolino, ha commentato con entusiasmo: «Questa edizione è stata straordinaria, un vero boom che ha superato ogni aspettativa. Scirubetta non è solo un festival: è un simbolo di rinascita, di eccellenza e di orgoglio calabrese. Abbiamo dimostrato che, quando si lavora insieme con visione e cuore, si possono realizzare eventi che lasciano il segno». Con questa edizione da record, Scirubetta si conferma tra gli appuntamenti più attesi dell’anno in Calabria e tra i più importanti festival del settore a livello internazionale. L’appuntamento è già fissato per il 2026, con la promessa di «ancora più gusto e ancora più emozioni».