L’Orchestra giovanile di fiati di Laureana di Borrello vola al prestigioso “The World Orchestra Festival” di Vienna: la Città Metropolitana di Reggio Calabria è pronta a sostenerla.

REGGIO CALABRIA – Un sogno che diventa realtà, un territorio che si stringe attorno ai suoi giovani talenti. L’Orchestra giovanile di fiati di Laureana di Borrello sarà l’unico gruppo italiano a esibirsi al prestigioso “The World Orchestra Festival” di Vienna il prossimo luglio. Un traguardo straordinario che proietta la Calabria sul palcoscenico internazionale e che trova il pieno sostegno della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

L’Orchestra giovanile di fiati di Laureana di Borrello vola al Festival di Vienna

A raccogliere l’appello dei giovani musicisti sono stati il consigliere metropolitano delegato alla Cultura, Michele Conia, e il sindaco facente funzioni, Carmelo Versace, che in una nota congiunta hanno espresso orgoglio e impegno concreto. «L’Orchestra Giovanile di Fiati di Laureana di Borrello rappresenta un’eccellenza assoluta per l’intera Città Metropolitana. Sapere che saranno l’unico gruppo italiano a esibirsi al ‘The World Orchestra Festival’ di Vienna, realizzando il sogno di ogni giovane musicista, ci riempie di immensa gioia. Abbiamo raccolto immediatamente il loro appello, rispondendo con assoluta positività». Parole che segnano un’assunzione di responsabilità chiara. Per Palazzo Alvaro, la partecipazione all’evento austriaco non è soltanto un’occasione artistica, ma un simbolo di riscatto e crescita per un territorio troppo spesso raccontato solo attraverso le sue fragilità.

«Giovani e musica sono tra i veri motori di sviluppo del nostro comprensorio – affermano Versace e Conia –. Attraverso studio, sacrificio e passione, questi ragazzi dimostrano ogni giorno che la nostra terra è capace di esportare bellezza e talento di caratura mondiale. La musica aggrega, educa, eleva lo spirito di una comunità».

L’orchestra come presidio di cultura e legalità, spazio di crescita e inclusione

L’Orchestra di fiati di Laureana di Borrello, da anni punto di riferimento culturale nella Piana e oltre, non svolge soltanto un ruolo artistico. È presidio di cultura e legalità, spazio di crescita e inclusione per tanti giovani. Un patrimonio umano e sociale che la Città Metropolitana intende tutelare e valorizzare. Di fronte alla possibilità di rappresentare l’Italia – e in particolare la Calabria – su un palcoscenico internazionale come quello viennese, l’Ente si schiera apertamente al fianco dei musicisti: “Le istituzioni hanno l’obbligo morale e politico di accompagnare il percorso di chi, con la propria arte e i propri sacrifici, porta in alto il nome del nostro territorio nel mondo”.

Il prossimo passo sarà operativo: Conia e Versace hanno annunciato la disponibilità a ricevere al più presto i ragazzi, la direzione artistica e i responsabili dell’Orchestra presso la sede della Città Metropolitana. Un incontro che servirà non solo per congratularsi personalmente per il traguardo raggiunto, ma soprattutto per definire concretamente le modalità di sostegno alla trasferta viennese. «Faremo la nostra parte – concludono – affinché il loro sogno possa tradursi in una magnifica realtà».

Mentre Vienna si prepara ad accogliere le migliori orchestre giovanili del mondo, dalla Calabria arriva una storia che parla di talento, dedizione e orgoglio. Una storia che suona come una promessa: quando si investe sui giovani e sulla cultura, il futuro trova la sua musica.