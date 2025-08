La meraviglia della Tonnara di Palmi

2 minuti per la lettura

La spiaggia calabrese della Tonnara di Palmi inserita tra le cinquanta più belle d’Italia dal Corriere della Sera

La spiaggia della Tonnara di Palmi si riconferma nell’élite delle spiagge italiane più belle. A decretarlo, adesso, è Dove Viaggi, prestigioso portale del Corriere della Sera, che ha inserito la sopracitata località turistica nella sua personale classifica delle 50 mete balneari più affascinanti del Paese. Un riconoscimento che premia non solo l’indiscutibile valore paesaggistico dei luoghi e la qualità dei servizi offerti, con lidi attrezzati e strutture accoglienti, ma anche l’identità profonda che lega la Tonnara alla storia e alla cultura del territorio. Le carte, d’altro canto, ci sono tutte: solo lo scenario unico dello scoglio dell’Ulivo, fra i simboli più noti della Costa Viola, richiama ogni anno migliaia di turisti e bagnanti, affascinati dalla bellezza del luogo e dalla limpidezza del mare.

La scelta del Corriere della Sera, difatti, non sorprende chi conosce Palmi e il suo litorale, ma rappresenta comunque un’occasione preziosa per rilanciare il turismo locale. La Tonnara, tra l’altro, è molto più di una semplice spiaggia: è un patrimonio identitario. Qui, dove sin dai tempi antichi si praticava la pesca del tonno e del pesce spada, si respira ancora oggi un’atmosfera intrisa del faticoso lavoro dei suoi abitanti ancora legato al mare. Un luogo che racconta storie autentiche e che ora ottiene il riconoscimento che merita anche a livello nazionale.

L’ENTUSIASMO DEL COMUNE DI PALMI E I LAVORI PER VALORIZZARE LA TONNARA

Grande entusiasmo è stato espresso dal Comune di Palmi e dal sindaco Giuseppe Ranuccio: «Accogliamo con orgoglio questo riconoscimento – si legge in una nota dell’amministrazione comunale – consapevoli che, anche grazie all’intervento di rigenerazione urbana già avviato sul lungomare, questo luogo potrà offrire ancora di più in termini di qualità, accessibilità e cura complessiva, sempre nel pieno rispetto del contesto ambientale». I lavori di riqualificazione del lungomare, infatti, avranno il difficile compito di valorizzare la Tonnara non solo come meta turistica stagionale, ma anche come spazio pubblico da vivere tutto l’anno.

Il progetto prevede interventi mirati per migliorare l’accoglienza e potenziare i servizi disponibili in una prospettiva di sviluppo sostenibile. I lavori, finanziati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria con oltre 4 milioni di euro provenienti dal PNRR, hanno già interessato nelle scorse settimane l’area dell’ex lido Miami. Dopo la sospensione estiva, il cantiere riprenderà nel corso del prossimo autunno, con l’obiettivo di consegnare uno spazio rinnovato e all’altezza del suo straordinario valore paesaggistico e culturale.