Ultimo in concerto, la favola continua anche a Reggio Calabria

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A pochissimo dall’evento record di Tor Vergata, Ultimo annuncia il tour negli stadi nel 2027 e per la prima volta sarà in concerto a Reggio Calabria. Soddisfazione del sindaco Cannizzaro che apre ufficialmente lo stadio Granillo ai grandi eventi

Non si è ancora spento l’eco dello straordinario trionfo di Tor Vergata – dove l’evento conclusivo del tour “La favola per sempre” ha radunato l’incredibile cifra di 250mila spettatori – che Ultimo guarda già al futuro. Il cantautore romano ha infatti ufficializzato le date della sua prossima tournée negli stadi per il 2027, significativamente intitolata “La favola continua”. Tra gli appuntamenti annunciati spicca una grandissima novità per il Sud: il prossimo 3 luglio 2027, l’artista si esibirà per la prima volta in assoluto nella sua carriera in Calabria, scegliendo come palcoscenico lo Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria.

L’annuncio segna una svolta non solo per i fan, ma per l’intera regione: l’evento sancisce infatti la riapertura ufficiale dell’impianto reggino ai grandi concerti dal vivo. Si tratta di un’esclusiva assoluta, dato che quella del Granillo sarà l’unica tappa calabrese del tour. Per i fan è già partito il conto alla rovescia. I biglietti per la data del 3 luglio 2027 saranno disponibili online da mercoledì 8 luglio 2026 alle ore 14 e nei punti vendita fisici a partire dalle 11 di lunedì 13 luglio.

SODDISFAZIONE DEL SINDACO CANNIZZARO: “LO STADIO DI REGGIO APRE AI GRANDI EVENTI”

L’operazione è il frutto di un’intensa e rapida trattativa, andata in porto in soli dieci giorni grazie alla forte determinazione del sindaco di Reggio Calabria, l’onorevole Francesco Cannizzaro. È stato proprio il primo cittadino a volere fortemente che la Città dello Stretto si aggiudicasse lo show, interfacciandosi direttamente con la Ticket Service Calabria, local promoter dell’evento assieme a Dedo Eventi. L’attuale Amministrazione comunale, oltre a contribuire alla realizzazione del live, metterà a disposizione numerosi servizi logistici essenziali per garantirne la fattibilità. La speranza delle istituzioni e degli organizzatori è che il concerto di Ultimo inauguri a tutti gli effetti una nuova stagione dorata per la musica dal vivo a Reggio e in tutta la Calabria, riportando il Granillo al centro delle rotte dei grandi tour nazionali. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Cannizzaro (@francescocannizzaroofficial)

Quella di Ultimo è davvero una favola per sempre, una favola che tende all’infinito. È un filo che tiene unita la Generazione Ultimo, traghettandola da una stagione a un’altra. Appena dopo Tor Vergata, il concerto dei record, regala ai suoi fan la certezza di avere sempre un approdo, un punto di arrivo e un’attesa da assaporare fino al prossimo palcoscenico che si accenderà per tutti loro. Stavolta, e per la prima volta, anche in Calabria.