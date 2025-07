Calabresi nel mondo, Giuseppe Giofré da Gioia Tauro al palco di Jennifer Lopez

1 minuto per la lettura

Il ballerino calabrese Giuseppe Giofré brilla sul palco con Jennifer Lopez, partito da Gioia Tauro ora è al fianco di JLo nelle esibizioni durante gli spettacoli della cantante

DA Gioia Tauro a Los Angeles e ai palchi delle grandi pop star mondiali. Il ballerino calabrese Giuseppe Giofrè continua a infiammare con le sue performance. Il ritmo dei suoi spettacoli è alto. Sulle pagina Ig si possono ammirare i balletti esplosivi con Jennifer Lopez. Talentuoso ballerino e coreografo 32enne, Giofrè è diventato popolare in Italia con la trasmissione Amici a cui ha partecipato come allievo (vincitore nel 2012) e come giudice.

La collaborazione tra Giuseppe Giofré e Jennifer Lopez dura da anni. Ma il suo non è stato un percorso facile. Lo racconta nell’autobiografia che si chiama “Stidda”. «La mia storia può aiutare chi oggi ha paura, chi viene bullizzato, chi non riesce a dichiararsi. “Stidda” era il soprannome di mio nonno marinaio. In calabrese significa stella. Lui viaggiava, come me. Ho pensato: perché aspettare la fine della carriera? Le storie vanno raccontate quando servono, non quando siamo già passati» ha raccontato in una intervista al Corriere della Sera.

Oltre che con JLo Giofrè collabora anche con Taylor Swift, Ariana Grande e Beyoncè. E forse potremmo vederlo per il concerto di Jennifer Lopez in programma il 21 luglio alle storiche Mura di Lucca che si annuncia come uno degli eventi più attesi e glamour dell’estate musicale. L’unica data italiana del tour “Up All Night Live in 2025”. Sul palco anche la stella Giuseppe Giofrè.