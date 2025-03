Palmi in festa per la proiezione del film “U.S. Palmese”

4 minuti per la lettura

Un successo l’anteprima del nuovo film dei Manetti bros. Pubblico entusiasta e festante al teatro Manfroce di Palmi

PALMI – Una serata indimenticabile, quella di lunedì 10 marzo, un teatro gremito e un’intera città pronta a emozionarsi nel vedere la propria storia, le proprie tradizioni e il proprio spirito riflessi sul grande schermo.

AL MANFROCE DI PALMI L’ANTEPRIMA DI U.S. PALMESE



Nel tardo pomeriggio di lunedì 10 marzo, al Cineteatro Manfroce di Palmi, si è svolta l’anteprima di U.S. Palmese, il nuovo film dei Manetti Bros, girato quasi interamente a Palmi e atteso in tutte le sale italiane dal 20 marzo. La pellicola è prodotta da Pier Giorgio Bellocchio, Manetti bros., Carlo Macchitella, una produzione Mompracem con Rai Cinema, con il sostegno della Calabria Film Commission, in associazione con Loka Film e uscirà nelle sale il prossimo 20 marzo, distribuito da 01 Distribution.

PUBBLICO ENTUSIASTA E NUMEROSO PER L’ANTEPRIMA DI U.S. PALMESE



La sala del Manfroce di Palmi ha accolto un pubblico entusiasta e numeroso per l’anteprima di “U.S. Palmese”. Autorità locali, appassionati di cinema, tifosi della squadra, comparse durante le riprese e cittadini di ogni età hanno preso parte alla proiezione in anteprima, in un’atmosfera carica di emozione e orgoglio.

Sul red carpet allestito all’ingresso e sul palco prima della proiezione, tra applausi e foto ricordo, hanno sfilato i protagonisti del film: i Manetti Bros., registi celebri per il loro cinema visionario e originale, l’attore Rocco Papaleo, vera anima della pellicola, il produttore Pier Giorgio Bellocchio, oltre ai rappresentanti della Fondazione Calabria Film Commission.

IL SALUTO DEI FRATELLI MANETTI



L’evento si è aperto con un momento istituzionale in cui i Fratelli Manetti, rivolgendosi al pubblico hanno espresso il loro entusiasmo per la prima proiezione del film nel cinema di Palmi, per il quale auspicano un cammino d’avvio come sala cinematografica a pieno regime. Il sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio e l’assessore ai grandi eventi, Giuseppe Magazzù, hanno condiviso la propria soddisfazione per questo importante riconoscimento cinematografico alla città.

Parole successive ai vari componenti del cast, che hanno salutato la sala esprimendo diverse considerazioni. Dopo i saluti della Film Commission Calabria, il pubblico ha assistito alla proiezione di U.S. Palmese, una pellicola che, pur partendo dal mondo del calcio, racconta molto di più.

LA TRAMA DEL FILM

Il film segue la vicenda di don Vincenzo, interpretato da Rocco Papaleo, un agricoltore palmese in pensione che ha un’idea folle per salvare la sua squadra del cuore, la Palmese: una raccolta fondi tra i cittadini per ingaggiare una stella del calcio, il controverso Etienne Morville, scaricato dal Milan per il suo brutto carattere ed interpretato da Blaise Afonso. Morville, talentuoso ma dal temperamento difficile, arriva da Milano a Palmi con la speranza di risollevare la propria immagine. Ma qui, lontano dai riflettori e dagli interessi del grande calcio, si troverà immerso in una realtà fatta di genuinità, passione e valori autentici, quelli del Sud Italia.

IL CAST DEGLI ATTORI



Nel cast attori come: Rocco Papaleo, Blaise Afonso, Giulia Maenza, Lisa Do Couto Teixeira, Max Mazzotta, Massimo De Lorenzo, Gianfelice Imparato, Massimiliano Bruno, Guglielmo Favilla, Aurora Calabresi, Giuseppe Futia, Mario Russo, Luca Attadia, Salvatore Costa, Antonio Di Turi, Adriano Fedele, con la partecipazione di Guillaume De Tonquedec e Claudia Gerini. Una commedia che unisce toni leggeri e momenti emozionanti, con la cittadina di Palmi non solo come sfondo, ma come vero e proprio personaggio della storia.

L’APPLAUSO DEL PUBBLICO



Alla fine della proiezione, il pubblico ha tributato un lungo applauso al film e al cast di U.S. Palmese presente in sala. Rocco Papaleo, visibilmente emozionato, ma con tono ironico, ha raccontato il suo legame con la Calabria e il piacere di aver partecipato a un progetto che esalta il territorio. In occasione della prima di U.S Palmese, presso il cinema Manfroce verranno avviate regolari proiezioni del film dal 20 al 26 marzo, dando l’opportunità a tutti di vivere questa esperienza unica. La promozione del film in anteprima, coinvolgerà anche altre città calabresi. Oggi, i registi ed il cast incontreranno il pubblico al The Space Cinema di Catanzaro alle ore 19:00 e al The Space Cinema di Lamezia Terme alle ore 20:00.

U.S. PALMESE PRONTA A CONQUISTARE L’ITALIA

Dopo aver conquistato la Festa del Cinema di Roma e l’International Film Festival di Rotterdam, U.S. Palmese è pronto a emozionare il pubblico di tutta Italia, portando con sé l’anima di una città che, tra calcio e sogni, ha trovato ancora una volta nel cinema una nuova straordinaria vetrina