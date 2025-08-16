Locri, Rose Villain conquista la Locride: «Ho il cuore calabro, di Bovalino»

2 minuti per la lettura

Durante un concerto A Locri, Rose Villain ha rivelato di avere un legame affettivo con la Calabria e Bovalino in particolare. Nella Locride è partita la caccia per capire cosa e chi leghi la cantante alla cittadina della costa jonica reggina.

LOCRI – Una serata di musica e emozioni quella che ha acceso la spiaggia di Locri giovedì, 14 agosto 2025, quando Rose Villain – al secolo Rosa Luini – ha portato il suo show tra le onde del mare e l’entusiasmo del pubblico della Locride. Ospite di un noto locale di Locri, tra un brano e l’altro, la cantante e rapper milanese ha regalato al pubblico una dichiarazione che ha scaldato i cuori: «Sono innamorata della Calabria. Ma c’è qualcuno qui che è di Bovalino?». Ha chiesto ai suoi fans sotto il palco. In tanti hanno gridato «Sì», così la cantante ha proseguito, sorridendo con dolcezza: «Voi dovete sapere che io non ho sangue calabro, ma ho il cuore calabro, di Bovalino. Una parte della mia famiglia è di Bovalino, quindi mi sento a casa qui».

COSA LEGA ROSE VILLAIN CON LA CITTADINA DI BOVALINO?

Parole che hanno strappato applausi e cori a favore della cittadina jonica, in un’atmosfera già carica grazie alle sue hit più amate e alla sua energia sul palco. Rose Villain, reduce dalla partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo con il brano Fuorilegge, si è confermata un’artista capace di unire potenza scenica e autenticità. Nonostante le sue radici siano interamente milanesi, l’artista ha voluto ribadire il legame affettivo con la Calabria, in particolare con Bovalino, da cui proviene una parte della sua famiglia. E ora, nella Locride, è già partita la caccia per capire cosa e chi leghi la cantante alla cittadina della costa jonica reggina: curiosità e ipotesi si rincorrono, mentre i fan di Bovalino si sentono già un po’ più vicini alla loro “nuova” concittadina del cuore.

La sua carriera, cominciata tra Los Angeles e New York, l’ha portata a collaborare con grandi nomi della scena italiana e internazionale, fino a imporsi come una delle voci più originali della musica urban contemporanea. Ma ieri sera, sotto il cielo stellato di Locri, è stato il lato umano di Rose Villain a conquistare definitivamente il pubblico. Con il mare a fare da cornice, la serata si è conclusa tra luci, applausi e un messaggio chiaro: la Calabria, per lei, non è solo un luogo da visitare, ma una seconda casa.