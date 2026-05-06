Tre giorni e cinque spettacoli per Notre dame de Paris a Reggio Calabria

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Il colossal di Riccardo Cocciante Notre dame de Paris arriva al Palacalafiore di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – Tutto pronto al Palacalafiore di Reggio Calabria per l’attesissimo colossal Notre Dame De Paris di Riccardo Cocciante, prodotto da David e Clemente Zard, organizzato per la sesta volta in Calabria dal promoter Ruggero Pegna. Da giovedì 7 a sabato 9 maggio sono ben cinque gli spettacoli in programma, tre serali alle 21 e due matinée alle 10. Aperto a tutti, a richiesta di molti spettatori, anche lo spettacolo mattutino di sabato. I cancelli saranno aperti con un’ora di anticipo rispetto all’orario di inizio.

A REGGIO CALABRIA ATTESI OLTRE 12000 SPETTATORI

Ben 12000 i biglietti già venduti, mentre prosegue la prevendita online su Ticketone, nei punti autorizzati e prima degli spettacoli anche presso la biglietteria del palasport (per informazioni 0968441888).

Con questi nuovi dati di presenze, Notre Dame De Paris stabilisce il record di spettatori paganti in Calabria, con oltre centomila biglietti in sei edizioni: dalla prima all’Arena Magna Graecia di Catanzaro nel 2002, alla tappa allo Stadio San Vito di Cosenza nel 2017 e alle quattro tappe al Palacalafiore di Reggio nel 2004, 2016, 2022 e, appunto ora, nel 2026.

«Ringrazio i calabresi – afferma Pegna – per questa ennesima grande risposta di affetto e passione per uno spettacolo straordinario che continua ad incantare il pubblico di ogni età. E’ un evento davvero eccezionale, ma altrettanto impegnativo, con un palcoscenico gigantesco, il più grande montato al Palacalafiore e numeri di produzione da record».

Enorme è l’attesa in tutta la regione per quella che potrebbe essere l’ultima occasione, almeno per diversi anni, di vedere dal vivo in Calabria Notre Dame De Paris, una vera alchimia dello spettacolo mondiale, con musiche di Riccardo Cocciante, liriche di Luc Plamondon (versione italiana di Pasquale Panella), regia di Gilles Maheu, coreografie di Martino Müller, scenografie di Christian Rätz, costumi di Fred Sathal, luci di Alain Lortie.

IL MUSICAL NOTRE DAME DE PARIS ISPIRATO AL ROMANZO DI VICTOR UGO

Ispirato al romanzo di Victor Hugo, questo capolavoro dello spettacolo internazionale arriva nel Palasport reggino con il suo grande cast di amati e storici protagonisti, come Giò Di Tonno (Quasimodo), Vittorio Matteucci (Frollo), Graziano Galatone (Febo), Elhaida Dani (Esmeralda), ed ancora Matteo Setti, Angelo Del Vecchio, Gianmarco Schiaretti, Camilla Rinaldi, Beatrice Blaskovic, Alessio Spini, Luca Marconi, Massimiliano Lombardi, oltre aballerini, acrobati e breaker.

PEGNA: «UN EVENTO DEL GENERE È PROMOZIONE, CULTURA, DIVERTIMENTO. DIETRO TANTO LAVORO»

«Enormi sono anche le ricadute di un evento simile per la Città di Reggio!», ci tiene a sottolineare Pegna, che a tal proposito fornisce una serie di dati. «Oltre al numero di spettatori che arriveranno dal resto della regione e dalla Sicilia – dice il promoter – con punte di 5mila al giorno venerdì e sabato, solo la nostra organizzazione ha prenotato ben 450 notti di hotel e oltre 800 pasti, riempiendo ben cinque strutture alberghiere e coinvolgendo note imprese della ristorazione. Inoltre, sono coinvolte una trentina di aziende del reggino, dalla safety e l’accoglienza, al facchinaggio, fino a tecnici specializzati e forniture di ogni tipo».

«Un evento del genere è promozione, cultura, divertimento, ma anche lavoro e merita attenzione e collaborazione nell’interesse della Città, certamente la più bella e turistica della regione, con un palasport che da quando lo inaugurai nel ’91 con Sting ha ospitato i maggiori eventi musicali al chiuso in Calabria».

PEGNA ANNUNCIA LA PROSSIMA OPERA SU NATUZZA IN PROGRAMMA IL 23 MAGGIO AL RENDANO DI COSENZA

Il maggio del promoter lametino proseguirà poi con l’Opera Teatrale Fortunata di Dio, sulla vita meravigliosa di Natuzza Evolo di Paravati (VV), già proclamata Serva di Dio, che andrà in scena in Prima Assoluta Nazionale al Teatro Rendano di Cosenza sabato 23 maggio alle ore 21:00 e domenica 24 maggio alle ore 17:00, prodotta e scritta dallo stesso Pegna insieme ad Andrea Ortis, che ne è anche regista e attore, con le musiche originali del pianista Francesco Perri e un altro grande cast.