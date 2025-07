A Reggio lo Stretto si attraversa a “volo” con il Wind Crossing

1 minuto per la lettura

Torna a Reggio Calabria il Wind Crossing dello Stretto, l’evento internazionale dedicato agli sport acquatici che ogni anno attira atleti da tutto il mondo

LA Calabria si prepara ad ospitare uno degli eventi più attesi dell’estate: da oggi, 23 luglio, al 27 luglio 2025 torna a Reggio Calabria il Wind Crossing dello Stretto, l’evento internazionale dedicato agli sport acquatici che ogni anno accende l’energia della costa reggiana e attira atleti da tutto il mondo.

Un format spettacolare e a impatto zero che vede protagonisti kitesurf, windsurf, vela, SUP e, da quest’anno inoltre, il WingFoil, la nuova disciplina che sta rivoluzionando le spiagge. Decine di vele colorate attraverseranno il leggendario Stretto di Messina in una sfida tra mare e vento, tra adrenalina e rispetto per l’ambiente. Il cuore dell’evento sarà diviso tra il centro città, animato da eventi, sport e intrattenimento, e il Wind Park di Punta Pellaro, punto di riferimento per lo sport e il turismo innovativo, in più con una vista mozzafiato su uno degli scenari naturali più suggestivi del Mediterraneo.

Con oltre 165.000 presenze registrate nelle edizioni passate, live streaming, copertura televisiva internazionale e una prospettiva sempre più globale, la traversata dello Stretto conferma il suo ruolo di ambasciatrice di una Calabria dinamica, sostenibile e sempre più connessa. L’evento è organizzato da NewKiteZone di Punta Pellaro in collaborazione con partner pubblici e privati per promuovere una Calabria sostenibile e innovativa.