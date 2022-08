Poker amaranto, la Reggina si diverte col SudTirol

3 minuti per la lettura

REGGIO CALABRIA – Velocità, ritmo, grande tecnica individuale, la Reggina liquida la pratica Sud Tirol giocando sul velluto e riscatta ampiamente la sconfitta di Terni. Come chiede mister Inzaghi, la squadra comanda il gioco dall’inizio alla fine fa suo il match con grande autorità. Rivas (8’) tira dalla sinistra, il palo respinge. Sfiora il gol anche Cionek (9’), Poluzzi si salva in angolo sul colpo di testa del difensore. Dall’altra parte guadagna un angolo anche la squadra altoatesina. La Reggina pasticcia un po’, il Sud Tirol si rende insidioso. Riparte Di Chiara (17’) impegna Poluzzi su punizione.

Gran ritmo in campo e tanto agonismo, spesso manca un pizzico di lucidità. I cursori amaranto sono imprendibili, il tifo è alle stelle. L’arbitro non punisce Curto per un fallo su Canotto, interviene il VAR. Il giocatore, già ammonito, prende il rosso diretto. Espulsione per lui, Greco, è costretto a sostituire Casiraghi con Vinetot. Di Chiara (28’) tenta ancora di colpire col sinistro, Poluzzi mette i pugni. Il gol è nell’aria, il Cooling break fa respirare anche gli ospiti rimasti in dieci. Si riprende con Di Chiara che di sinistro colpisce anche il palo. Poluzzi va in difficoltà, lo stesso Di Chiara rimette al centro e Fabbian intercetta ribadendo in rete. Esplode il ‘Granillo’, il primo gol della nuova gestione porta la sua firma.

Nei quattro minuti di recupero la Reggina trova il tempo per raddoppiare con Majer. Il Var, tanto lavoro per Massimi e Capaldi, non rileva il contestato mani di Menez, gol è valido, doppio vantaggio.

Ripresa senza pioggia, la Reggina rallenta il ritmo. Il Sud Tirol si ripresenta in campo con tre sostituzioni in attacco ma subisce ancora. Menez e Fabbian al settimo, mancano il gol, su cross di Canotto. Poluzzi è bravo a neutralizzare. Il Sud Tirol risponde con una traversa di Belardinelli (8’st), su azione d’angolo. La Reggina non si ferma e Pierozzi porta a tre le marcature. Cross di Rivas, lunga trama in area, Canotto rifinisce per Pierozzi che irrompe e segna. Palo rete per il 3-0, Sud Tirol senza scampo.

Due cambi anche nella Reggina, Liotti e Lombardi sostituiscono Crisetig e Fabbian. La Reggina dilaga, quarto gol di Lombardi (27’st) appena entrato. Canotto ispira, Poluzzi respinge sulla traversa, Lombardi irrompe e insacca. Altro Cooling break, non ci si può distrarre, la Reggina è sempre pericolosa ma la gara finisce. Il 4-0 dice tutto, anche la prestazione.

Questo il tabellino della partita: