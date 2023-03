Serie B, Perugia-Reggina rinviata dopo il terremoto in Umbria

1 minuto per la lettura

REGGIO CALABRIA – Le autorità umbre hanno rinviato la partita di Serie B tra Perugia e Reggina, in programma domani pomeriggio, sabato 11 marzo 2023, alle 14, a causa dell’inagibilità dello stadio “Renato Curi”, dopo le tre forti scosse di terremoto registrate in Umbria lo scorso giovedì.

Nel corso della mattinata di oggi, venerdì 10 marzo, i tecnici hanno effettuato verifiche nelle due Curve e in Tribuna Ovest (la Gradinata è chiusa per inagibilità) e le autorità competenti hanno deciso di rinviare la gara a scopo precauzionale.

La Reggina, dopo la sconfitta contro il Parma, era pronta a scendere in campo a caccia del pronto riscatto nel campionato di Serie B contro il Perugia. La squadra amaranto è in lotta per i play off promozione, ma nelle ultime 9 gare ha collezionato solo due vittorie e ben sette sconfitte. Dall’altro canto il Perugia è in lotta per la salvezza.

Una gara attesissima in uno stadio, il “Curi”, che rievoca dolci ricordi per gli amaranto. Indimenticabile lo spareggio promozione per la Serie B contro la Virescit di Bergamo il 12 giugno del 1988. La Reggina vinse per 2-0, con i gol del reggino Peppe Bagnato e dell’indimenticabile Tarcisio Catanese e fu grande festa per gli oltre 15.000 tifosi che invasero Perugia.