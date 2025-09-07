Infantino – Day Reggio, tutta la bellezza dell’Operazione Nostalgia al Granillo

2 minuti per la lettura

Lo stadio Granillo di Reggio Calabria ha ospitato l’Infantino – Day con 15.000 tifosi per l’evento “Operazione Nostalgia” tra vecchie glorie del calcio e l’omaggio a Totò Schillaci.

REGGIO CALABRIA – E la sera l’Infantino-Day si conclude (con qualche ingeneroso fischio nel momento del suo annuncio) allo stadio comunale “Oreste Granillo”, guest star del raduno “Serie A – Operazione Nostalgia”. Davanti ad una cornice di pubblico degna delle grandi occasioni (superata quota 15 mila presenze) scendono in campo 40 campioni di un passato che non tramonta mai per il fischio d’inizio più affascinante della storia calcistica della città. Atmosfera elettrica e show un’ora prima del calcio d’inizio affidato a Roberto Baggio. Sugli spalti tifosi di ogni età e di tutti i sessi, con le maglie delle squadre più disparate degli anni ‘90 inizi 2000. Quel vintage che resta incollato a vita come una seconda pelle.

STANDING OVATION PER TOTTI, TREZEGUET E LE LEGGENDI AMARANTO

La presentazione dell’evento con lo speaker che annuncia, tra ali di folla ed entusiasmo travolgente, ex amaranto, campioni del mondo e stelle internazionali del calcio di qualche tempo fa. Standing ovation del “Granillo” per leggende del calibro di Francesco Totti e David Trezeguet, insieme ai campioni del mondo Simone Perrotta, Mauro German Camoranesi e Marco Amelia, gli ex Reggina Rolando Bianchi, Nicola Amoruso, German Denis, Ciccio Cozza, Franco Brienza, David Di Michele, Massimo Taibi, Jorge Vargas, Ivan Franceschini, Bruno Cirillo, Dayo Oshadogan, Alessandro Lucarelli, Giacomo Tedesco, Giandomenico Mesto e Gigi Garzya.

Ovazione anche per i calabresi Stefano Fiore, Giuseppe Pancaro, Mark Iuliano e Luca Altomare, insieme a calciatori di caratura internazionale come Nelson Dida e Aldair, e ancora Christian Abbiati, Antonio Carlos Zago, Vincent Candela, Alessio Tacchinardi, Max Tonetto, David Pizarro. E ancora Sebastian Frey, Cristian Brocchi, Angelo Di Livio, Nicola Ventola, Dario Marcolin, Houssine Kharja, Alberto Savino. Svelati, quindi, i due nomi rimasti fino all’ultimo misteriosi: Emiliano Bonazzoli e Vincenzo Iaquinta.

OPERZIONE NOSTALGIA A REGGIO, L’OMAGGIO A SCHILLACI, LA MAGIA DELLA PARTITA E LA PRESENZA DI INFANTINO

Il “Granillo” si scioglie in un infinito abbraccio collettivo. Poi il toccante omaggio a Totò Schillaci sulle note di Notti Magiche. Infine la magia pura dell’attesissima partita tra vecchie glorie mai dome. Brividi ed emozioni in una sera di fine estate.