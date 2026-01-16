Mondiale Calcio Femminile, le azzurre partono dal Granillo di Reggio

3 minuti per la lettura

Il 3 marzo, lo stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria ospiterà l’inizio dell’avventura mondiale della Nazionale di calcio femminile.

REGGIO CALABRIA – Reggio Calabria si prepara a entrare nella storia del calcio femminile italiano. Sarà lo stadio “Oreste Granillo”, il prossimo 3 marzo, a ospitare l’inizio dell’avventura mondiale della Nazionale di calcio femminile, impegnata nella sfida di qualificazione contro la Svezia. Un appuntamento di respiro internazionale che accende i riflettori sulla città dello Stretto e ne conferma il ruolo sempre più centrale nel panorama sportivo nazionale.

Le dichiarazioni degli amministratori comunali non si limitano a celebrare l’evento sportivo, ma delineano una visione precisa di città e di sviluppo. Le parole del sindaco f.f. Domenico Battaglia evidenziano innanzitutto il valore simbolico dell’arrivo della Nazionale femminile a Reggio Calabria: «Accogliere per la prima volta le Azzurre a Reggio Calabria è motivo di grande orgoglio».

Battaglia richiama inoltre il ruolo sociale dello sport, sottolineando come una gara di qualificazione mondiale rappresenti un’occasione concreta per diffondere valori positivi come la partecipazione, l’inclusione e il senso di appartenenza. In questo contesto, il calcio femminile assume una valenza ancora più significativa, perché contribuisce a scardinare stereotipi e a promuovere una cultura sportiva moderna e paritaria, capace di coinvolgere famiglie, giovani e nuove generazioni.

«L’avvio del cammino mondiale della Nazionale femminile dal Granillo rappresenta una vetrina prestigiosa per il nostro territorio – osserva il sindaco f.f. Domenico Battaglia – un’occasione per promuovere i valori dello sport, dell’inclusione e della partecipazione. Siamo certi che la città risponderà con entusiasmo, sostenendo le Azzurre in una sfida di altissimo livello».

La sinergia tra Federazione, Reggina 1914 e amministrazione comunale

L’intervento dell’assessore ai Lavori pubblici Paolo Brunetti sposta l’attenzione sul lavoro strutturale e amministrativo che ha reso possibile questo risultato. Il riferimento alla sinergia tra Federazione, Reggina 1914 e amministrazione comunale sottolinea come il successo non sia frutto di una scelta casuale, ma di una strategia condivisa e di una programmazione concreta. «Questo importante traguardo nasce dalla sinergia tra la Federazione, la Reggina 1914 e l’Amministrazione comunale. È una scelta che conferma la vocazione sportiva di Reggio Calabria e l’attenzione verso il calcio femminile. Negli ultimi anni il Granillo è stato oggetto di interventi di riqualificazione e ammodernamento che oggi lo rendono una struttura funzionale e all’altezza di eventi internazionali».

Un’opportunità di promozione territoriale e di rilancio dell’immagine di Reggio Calabria

Sulla stessa linea il consigliere comunale delegato allo Sport, Giovanni Latella, che mette in luce la dimensione prospettica dell’iniziativa. La scelta di Reggio Calabria come sede di una gara decisiva per il cammino verso il Mondiale 2027 viene colta come un’opportunità di promozione territoriale e di rilancio dell’immagine della città. «Il Granillo è pronto a vivere una serata storica. Invitiamo tifosi e famiglie a riempire lo stadio e a sostenere la Nazionale in un match che potrebbe già rivelarsi decisivo nel percorso verso il Mondiale 2027», conclude Latella. Sport, identità e orgoglio: il 3 marzo Reggio Calabria non ospiterà soltanto una partita di calcio, ma diventerà il punto di partenza di un sogno mondiale che parla anche calabrese.