Reggina Calcio: Matt Rizzetta, accelera la trattativa per il passaggio di proprietà

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La trattativa per la cessione della Reggina Calcio al gruppo di Matt Rizzetta è in fase avanzata, cresce l’ottimismo tra i tifosi amaranto.

La trattativa per il futuro della Reggina entra sempre più nel vivo e, giorno dopo giorno, aumentano gli indizi che portano verso il gruppo guidato da Matt Rizzetta. Dopo mesi di contatti, indiscrezioni e manifestazioni d’interesse, il dialogo tra l’imprenditore italoamericano e gli attuali proprietari del club amaranto sembra ormai arrivato a una fase particolarmente avanzata. A confermarlo indirettamente è stato lo stesso Rizzetta attraverso una storia pubblicata sui propri canali social.

Sullo sfondo una suggestiva immagine del lungomare di Reggio Calabria accompagnata dalle note di una tarantella calabrese e da un messaggio che non è passato inosservato: «tante motivazioni, nessuna illusione, lavoro in corso ma ancora nulla di ufficiale». Un riferimento che, pur senza entrare nei dettagli della trattativa, rappresenta finora il segnale più esplicito dell’interesse concreto nei confronti della Reggina. Le interlocuzioni tra le parti proseguono da settimane e il clima che filtra è improntato all’ottimismo. L’obiettivo sarebbe quello di arrivare nei prossimi giorni alla firma di un preaccordo che possa rappresentare il passaggio preliminare verso il closing definitivo.

I DETTAGLI DELL’OPERAZIONE SOCIETARIA DI MATT RIZZETTA PER L’AQUISIZIONE DELLA REGGINA CALCIO

Restano tuttavia da definire alcuni aspetti importanti dell’operazione, coperti dall’accordo di riservatezza, a partire dalla composizione dell’acquisizione. Non è ancora chiaro se il gruppo interessato rileverà il 100% delle quote societarie oppure una partecipazione iniziale destinata eventualmente ad aumentare in un secondo momento. Sono inoltre in corso le consuete verifiche amministrative e finanziarie che accompagnano ogni operazione di questo tipo. Nel frattempo Rizzetta ha voluto rassicurare anche l’ambiente Campobasso.

Il presidente rossoblù ha infatti confermato che il club molisano sarà regolarmente ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie C, sottolineando come la programmazione della nuova stagione sia già stata avviata. Una precisazione importante, soprattutto dopo le numerose voci che nelle ultime settimane avevano alimentato dubbi e interrogativi sul suo coinvolgimento contemporaneo in più progetti calcistici. Inoltre, l’imprenditore ha delineato una visione chiara per l’eventuale futuro amaranto: un progetto sostenibile e radicato nel territorio. L’idea sarebbe quella di costruire una struttura societaria moderna e solida, capace di restituire credibilità e prospettive a una piazza che da anni attende il ritorno nel calcio professionistico.

LE ALTRE CORDATE IN CORSA E I GIORNI DECISIVI PER IL CLUB

Sul tavolo restano comunque anche altre manifestazioni d’interesse. La cordata composta da imprenditori reggini e romani continua infatti a monitorare la situazione e non ha ancora abbandonato la corsa. Tuttavia, allo stato attuale, la pista che conduce a Rizzetta appare la più concreta e avanzata. Dopo una stagione chiusa tra delusione sportiva e contestazione, la Reggina si avvicina a giorni che potrebbero risultare decisivi. La sensazione è che il futuro del club sia ormai a un passo da una svolta attesa da tempo da tutta la piazza amaranto.