Passione Caccia e tiro, a Reggio il primo trofeo fa centro: 83 in pedana

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A Reggio una giornata di sport e aggregazione per “Primo Trofeo Passione Caccia e Tiro”: cacciatori e tiratori protagonisti nel percorso su 50 piattelli.

Il 19 aprile 2026 rimarrà una data da incorniciare per la comunità venatoria e sportiva reggina. Nella splendida cornice del TAV L’Orizzonte, si è celebrato il “Primo Trofeo Passione Caccia e Tiro”, una manifestazione che ha trasformato la pedana in un luogo di incontro, amicizia e pura passione.

UNA PARTECIPAZIONE RECORD A REGGIO PER IL TROFEO PASSIONE CACCIA E TIRO : BEN 83 ISCRITTI

​L’evento, nato sotto l’egida del crescente gruppo Facebook Passione Caccia e Tiro (Official), ha registrato numeri straordinari: ben 83 iscritti, tra cacciatori e tiratori, si sono misurati nella disciplina del percorso caccia su 50 piattelli. La formula della partecipazione gratuita ha aperto le porte a tutti. Ma è stato l’alto livello tecnico e la correttezza dei partecipanti a rendere la competizione avvincente fino all’ultimo piattello.

AMICI E FUTURO: I VERI VINCITORI: IL CAMPO E’ STATO ANIMATO DA UN’ATMOSFERA DI RARA SPORTIVITA’

Al di là del risultato agonistico, a vincere è stato lo spirito di aggregazione. Il campo è stato animato da un’atmosfera di rara sportività, dove il confronto si è mescolato alla gioia di ritrovarsi.

​”Vedere così tanti giovani accompagnati dai genitori è stata la nostra soddisfazione più grande,” spiegano i promotori. “È a loro che vogliamo tramandare i valori sani di questo sport.”



LA COMMUNITY SI SPOSTA DAL WEB ALLA PEDANA

L’obiettivo dichiarato degli organizzatori è chiaro: far crescere la grande famiglia di Passione Caccia e Tiro (Official). Il gruppo Facebook non è più solo un luogo virtuale di discussione, ma un motore pulsante capace di generare eventi reali e partecipazione fisica.

​Questa prima edizione è solo l’inizio. L’entusiasmo raccolto al TAV L’Orizzonte ha già dato il via ai preparativi per le numerose edizioni future. La strada è tracciata e la community è pronta a crescere ancora, unendo tutti coloro che portano nel cuore l’amore per la caccia e l’eccellenza nel tiro. Unisciti anche tu alla nostra community su Facebook: cerca “Passione Caccia e Tiro (Official)”!

Nomi organizzatori: Salvatore Paunuccio, Domenico Lofaro, Nino Martino, Antonio Roccamo, Pasquale Angela Barone, Domenico Guarna.