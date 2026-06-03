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La figura di Alcmeone di Crotone, tra le più rilevanti nella storia della medicina, al centro di un webinar all’Unical

RENDE – Giovedì 4 giugno 2026, alle 15, si svolgerà il convegno di storia della medicina dal titolo “Alcmeone di Crotone. Dall’equilibrio dei contrari alla medicina moderna: Alcmeone di Crotone tra storia e intelligenza artificiale”, un’iniziativa scientifica volta ad approfondire l’eredità culturale e medico-filosofica di una delle figure più rilevanti della tradizione scientifica dell’antichità.

Considerato tra i fondatori del pensiero medico occidentale, Alcmeone elaborò una concezione della salute fondata sull’equilibrio delle forze contrarie presenti nell’organismo, anticipando temi che avrebbero influenzato profondamente lo sviluppo della medicina nei secoli successivi.

Il convegno intende ripercorrere il contributo storico e teorico dello studioso crotoniate, ponendolo in dialogo con le sfide della medicina contemporanea e con le nuove prospettive aperte dall’intelligenza artificiale.

Il programma

I lavori saranno introdotti e coordinati da Elia Fiorenza dell’Università della Calabria.

La prima relazione, affidata a Eugenio Vocaturo, Elia Fiorenza e Domenico Ermocida dell’Università della Calabria, affronterà il tema “Dalla medicina empirica all’Intelligenza Artificiale”, proponendo una riflessione sulle trasformazioni epistemologiche che hanno interessato il sapere medico dall’antichità all’età digitale.

Seguirà l’intervento di Pasquale Giustiniani, Ordinario di Filosofia Teoretica presso la Pontificia Facoltà di Teologia, dedicato a “Alcmeone nella recezione cristiana di Clemente Alessandrino”. La relazione analizzerà la fortuna del pensiero alcmeonico nella cultura cristiana delle origini e le modalità attraverso cui alcune categorie della medicina greca furono recepite e rielaborate nel contesto della riflessione teologica.



Confronto interdisciplinare

La professoressa Patrizia Piro, dell’Università della Calabria, presenterà una relazione sul tema “Salute del pianeta e mitigazione degli effetti degli eventi meteorologici estremi”, evidenziando le connessioni tra tutela ambientale, sostenibilità e salute pubblica in una prospettiva globale.

Le conclusioni saranno affidate a Luca Gallelli, Professore Ordinario di Farmacologia, Presidente del Consiglio del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università Magna Graecia di Catanzaro e Direttore della Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica, che offrirà una riflessione sul rapporto tra ricerca biomedica, innovazione tecnologica e prospettive future della medicina.



L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto interdisciplinare tra studiosi di storia della medicina, filosofia, scienze biomediche e tecnologie digitali, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo di Crotone nella storia del sapere scientifico e di promuovere una riflessione critica sulle trasformazioni che stanno interessando la medicina del XXI secolo.