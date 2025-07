La ricorrenza: Lady Oscar, noi non dimentichiamo

1 minuto per la lettura

PER noi venuti su a pane e anime. Manga e cartoni animati. Sofferenze e impossibili amori in fumetto, oggi, 14 luglio non ricorre la Presa della Bastiglia, a Parigi, in Francia, festa nazionale, ma la morte in battaglia di Oscar François de Jarjayes, Lady Oscar per gli amici. Eroina dell’omonimo cartone animato.

E noi non dimentichiamo i fiumi di lacrime versate, o almeno le lacrime rimaste dopo che nelle puntate precedenti a morire era stato Andrè Grandier (sempre in battaglia), il bellissimo, tormentato e nero ciuffato ragazzo con cui aveva avuto una travagliata storia d’amore e che le aveva dichiarato il suo imperituro amore proprio poco prima di morire mentre Oscar, dal canto suo e tra le lacrime (…), gli aveva detto che sì va bene, lo avrebbe sposato.

Donna cresciuta come un uomo. Bellissima. Algida. Bionda. Non potevi non innamorarti di Lady Oscar. Pubblicato in Italia anche col titolo – tradotto dall’originale – Le rose di Versailles, è un manga scritto e disegnato da Riyoko Ikeda che raccontava la storia della Rivoluzione francese. Era il 1° marzo 1982 quando Lady Oscar debuttò in Italia su Italia 1, e conquistò tutti. A partire dalla sigla, “grande festa alla Corte di Francia” cantata dai cantata da I Cavalieri del Re, con Oscar trafitta da spine giganti, che simboleggiavano la sua vita interiore.