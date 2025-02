L’eterna cultura del cibo italiano conquista re Carlo con lo chef Mazzei

3 minuti per la lettura

Lo chef calabrese ha preparato i piatti della cena di gala del re e della regina d’Inghilterra, Carlo e Camilla, a Highgrove

«ALL’ETERNA cultura italiana del buon cibo» è il brindisi pronunciato in italiano da re Carlo III alla cena di gala in onore dell’Italia offerta dal sovrano britannico e dalla regina Camilla nella loro residenza di campagna di Highgrove in Inghilterra.



Una serata organizzata dopo l’annuncio della visita che i monarchi inglesi effettueranno in Italia e in Vaticano per il Giubileo ad aprile. Carlo e Camilla faranno tappa a Roma e a Ravenna e nell’occasione festeggeranno i 20 anni di matrimonio.

Lo chef Mazzei in cucina durante la serata di gala organizzata dai reali inglesi

IL MENU DI CHEF MAZZEI CREATO CON STANLEY TUCCI



A occuparsi della realizzazione delle portate che sono state servite agli ospiti, le sapienti mani di Francesco Mazzei, lo chef calabrese molto conosciuto e apprezzato nel Regno Unito. Caponatina, ravioli sono alcune scelte del menu che ha celebrato lo Slow Food, molto apprezzato anche da re Carlo.

Alla preparazione della cena ha collaborato Stanley Tucci, l’attore italo-americano è un grande appassionato di enogastronomia, conduce programmi di cucina e ha anche lui origini calabresi (il padre è di Marzi, mentre la mamma di Cittanova).

CHEF MAZZEI, L’OLIO DI OLIVA È ARRIVATO DALL’ITALIA



Il menu, come ha spiegato lo stesso Mazzei a Repubblica, è stato composto da piatti semplici ma gustosi. Sono stati utilizzati prodotti a chilometro zero locali. «Gli unici prodotti che ho fatto arrivare dall’Italia l’olio di oliva» ha spiegato Mazzei «perché qui devono ancora lavorare per giungere al livello dei nostri».



Durante la serata sono stati serviti assaggi di salumi, patè toscano, tortino di pecorino e caponatina. Per antipasto panzanella di granchio, per primo ravioli con ripieno di ricotta con salsa al pomodoro e per secondo arrosto di porchetta con purè di salvia e zucca.

I dolci sono stati quelli della tradizione del Sud: le chiacchiere o frappe che si preparano proprio nel periodo di carnevale, e poi una classica zuppa inglese.

ALLA CENA PRESENTI DIPLOMATICI E STAR



La serata ha visto la partecipazione di diplomatici e star: l’ambasciatore d’Italia Inigo Lambertini, Lord Edward Llewellyn ambasciatore britannico a Roma, Helen Mirren, Victoria e David Beckham, Rod Stewart, Brunello Cucinelli, Donatella Versace, Roberto Bolle, solo per citarne alcuni.

Inutile dire che i palati dei commensali sono stati ampiamente soddisfatti.



Un altro successo per lo chef e per tutta la sua brigata che, come ha sottolineato, è composta da calabresi. Mazzei, originario di Cerchiara di Calabria è un grande promotore della cucina italiana all’estero, «La mia cucina? È quella della mamma con la mano da chef», racconta nei suoi libri, ed è facile imbattersi in un suo video nel quale cucina cicoria e mollica saltata.



Così grazie a questa cena curata da Francesco Mazzei, re Carlo e la regina Camilla, in attesa della visita di aprile, hanno avuto il piacere di immergersi in un viaggio di sapori tutti italiani.