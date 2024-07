Il make-up artist delle dive Salvatore Garbato in giuria a Miss Italia Calabria

2 minuti per la lettura

Quest’anno, il make-up artist delle dive Salvatore Garbato partecipa come giurato a Miss Italia Calabria e porta con sé la sua esperienza trentennale offrendo alle aspiranti miss consulenze personalizzate al fine di esaltare la loro bellezza naturale.

Quest’anno, il make-up artist delle dive Salvatore Garbato partecipa come giurato a Miss Italia Calabria e porta con sé la sua esperienza trentennale offrendo alle aspiranti miss consulenze personalizzate al fine di esaltare la loro bellezza naturale. Il suo approccio al make-up va oltre la superficie: «Ogni donna è unica e il mio compito è far risplendere la sua bellezza naturale», afferma Garbato, sottolineando l’importanza di creare un trucco che possa valorizzare i tratti somatici e la personalità di chi lo indossa.

IL TRUCCATORE DELLE DIVE IN GIURIA A MISS ITALIA CALABRIA

«Prima di tutto cerco di conoscere le aspiranti miss; poi, creo un make-up ad hoc che possa mettere in luce la loro freschezza», dichiara il truccatore, facendo trasparire tutta la sua empatia. Durante le prove, osserva attentamente le concorrenti. La particolare attenzione ai dettagli e alle peculiarità di ogni volto si riflette anche nelle esigenze televisive. Così Garbato non solo crea trucchi impeccabili, ma fa emergere anche la loro bellezza autentica, permettendo loro di splendere sulla passerella in modo unico e inconfondibile.

Con la sua presenza a Miss Italia Calabria, Salvatore Garbato non si limita semplicemente a esaltare l’aspetto estetico delle concorrenti, ma mira a trasmettere un messaggio più profondo alle giovani donne calabresi. Per Garbato, il make-up è forma di espressione che può rivelare e potenziare la bellezza interiore di ciascuna persona. Attraverso il suo lavoro, egli desidera dimostrare alle ragazze che il trucco non è solo superficialità, ma un mezzo per accrescere la fiducia in sé stesse e per celebrare la propria individualità.

In questa edizione, Salvatore Garbato si prenderà cura del make-up della carismatica presentatrice Linda Suriano, titolare della Carli Fashion Agency ed esclusivista di Miss Italia Calabria. Recentemente, ha anche curato il make-up della splendida Miss Italia 2023, Francesca Bergesio, creando un look sofisticato che ha esaltato la sua eleganza senza tempo.

SALVATORE GARBATO: MAKE-UP ARTIST POLIEDRICO

La professionalità di Salvatore Garbato non si limita a questa kermesse: Garbato vanta apparizioni televisive nei programmi di Rai, Sky e Mediaset; inoltre, è autore del libro “Garbato Manuale di Make Up – Stare Bene con la Truccoterapia” che promuove il benessere attraverso la “truccoterapia”. Ogni pennellata di Garbato è una testimonianza della sua dedizione verso l’arte del make-up, studiata per bilanciare la modernità delle tendenze con l’individualità di ogni donna e rispecchiare la personalità e le caratteristiche distintive di ogni volto, una filosofia che ha reso Garbato il make-up artist più amato dalle dive.