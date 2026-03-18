The Cream of Clapton, la soluzione alla domanda e il secondo vincitore

2 minuti per la lettura

La soluzione alla domanda e il nome del secondo vincitore del contest de L’Altravoce il Quotidiano in collaborazione con Peperoncino Jazz Festival per ottenere due biglietti per il concerto The Cream of Clapton

L’Altravoce il Quotidiano in collaborazione con Peperoncino jazz festival mette a disposizione dei lettori due biglietti al giorno per assistere al concerto The Cream of Clapton. Per sei giorni a partire da lunedì 16 marzo su l’Altravoce il Quotidiano il lettore troverà una domanda musicale a cui rispondere. Basterà mandare una mail con la risposta esatta per aggiudicarsi due biglietti per il concerto.

LA SOLUZIONE

La domanda era: Qual è il gruppo musicale in cui Eric Clapton ha suonato insieme a Jack Bruce e Ginger Baker?

La soluzione: Cream.

I Cream sono stati un gruppo rock britannico attivo tra il 1966 e il 1968 di cui Eric Clapton fece parte insieme al bassista Jack Bruce e al batterista Ginger Baker. Primo power trio ad aver avuto notevole successo e uno dei primi supergruppi della storia, i Cream, rivisitando vecchi schemi del blues, innovarono il rock, influenzando molti artisti, tra i quali Jimi Hendrix, Queen, Black Sabbath e Van Halen.

IL VINCITORE

Bruno Pisanelli di Palmi (Rc) è stato il primo ad inviare la risposta corretta. Per lui due biglietti per il concerto The Cream of Clapton che si terrà il 27 marzo al Teatro Auditorium Unical

COME GIOCARE

Ecco cosa fare per assicurarsi due biglietti per il concerto The Cream of Clapton, l’omaggio che celebra uno dei più grandi geni del rock: Eric Clapton, in programma il 27 marzo al Teatro Auditorium Unical di Rende. L’Altravoce il Quotidiano in collaborazione con Peperoncino jazz festival mette a disposizione dei lettori due biglietti al giorno per assistere al concerto. Per sei giorni a partire da lunedì 16 marzo su l’Altravoce il Quotidiano il lettore troverà una domanda musicale a cui rispondere. Basterà mandare una mail con la risposta esatta per aggiudicarsi due biglietti per il concerto. L’indirizzo mail a cui inviare la risposta è peperoncinojazz@quotidianodelsud.it. le mail andranno inviate dalle 15 alle 16.

La prima mail che in questo arco di tempo otterrà i due biglietti. L’iniziativa andrà avanti fino al 21 marzo. Ogni giorno saranno a disposizione dei lettori, che daranno la risposta giusta, due biglietti per il concerto. Ogni lettore potrà aggiudicarsi al massimo una coppia di biglietti. Nella mail andranno indicate anche le generalità. Chi ottiene i biglietti riceverà un attestato da consegnare al botteghino la sera del concerto.