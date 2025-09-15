2 minuti per la lettura

Distilleria F.lli Caffo protagonista su RaiUno: Uno Mattina News celebra 110 anni di attività di una realtà che, coniugando tradizione e innovazione, è diventata un’eccellenza riconosciuta in Italia e nel mondo. Una storia di successo Made in Calabria.

Oltre un secolo di storia, passione e orgoglio calabrese: Distilleria F.lli Caffo celebra i suoi 110 anni di eccellenza e lo fa sotto i riflettori nazionali. Questa mattina, RaiUno ha dedicato ampio spazio all’azienda durante la popolare trasmissione Uno Mattina News, celebrando i 110 anni di attività di una realtà che ha conquistato il pubblico in Italia e nel mondo.

«Siamo orgogliosi delle nostre radici – ha dichiarato Nuccio Caffo, amministratore delegato del Gruppo Caffo 1915 – La Calabria ci ha donato frutti e piante unici, trasformati nel cuore dei nostri prodotti, come il Vecchio Amaro del Capo. È una storia che nasce qui, appartiene alla nostra regione, ma è entrata nel cuore di tutti gli italiani. Accogliere la troupe televisiva oggi è stato motivo di grande soddisfazione»

La storia della Distilleria Caffo

La storia della Distilleria F.lli Caffo è una storia di famiglia, di territorio e di passione. Tutto comincia alla fine dell’Ottocento con Giuseppe Caffo, mastro distillatore in Sicilia, che trasforma la propria esperienza e competenza in un progetto destinato a lasciare il segno. Nel 1915 l’acquisizione della Distilleria di Limbadi segna l’inizio di un legame indissolubile con la Calabria, terra generosa che ancora oggi fornisce gli ingredienti unici dei prodotti Caffo. Oggi, a oltre un secolo di distanza, il Gruppo Caffo 1915 è guidato dalla quarta generazione della famiglia, con Pippo Caffo e il figlio Nuccio che combinano esperienza, innovazione e un radicamento profondo nel territorio. La loro missione è chiara: portare in ogni angolo del mondo i sapori e l’identità della Calabria, trasformando il Vecchio Amaro del Capo non solo in un prodotto, ma in un simbolo dell’eccellenza italiana.

Il successo di Caffo è internazionale

Il successo di Caffo è internazionale: il Vecchio Amaro del Capo è distribuito in oltre 70 Paesi e in Italia detiene una quota di mercato superiore al 38%, confermandosi l’amaro più amato dagli italiani. Il 2019 ha segnato un riconoscimento prestigioso: la distilleria è stata premiata come “Miglior Distilleria Italiana” al Berlin International Spirits Competition.

Il segreto della Distilleria risiede nella capacità di valorizzare i doni della terra calabrese: frutti, erbe e radici raccolti localmente, trasformati in ricette uniche tramandate di generazione in generazione. Questa dedizione alla qualità e al territorio ha permesso a Caffo di diventare un punto di riferimento nel settore degli spirits e un vero simbolo di eccellenza regionale e nazionale.

Calabria, terra di passione, di sapori autentici e di imprenditoria visionaria, oggi più che mai brilla grazie alla storia della Distilleria Caffo, una realtà che celebra 110 anni di innovazione, tradizione e orgoglio locale, conquistando il mondo senza mai dimenticare le proprie radici.