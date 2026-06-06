“Appuntamento in giardino” per tre oasi verdi in Calabria

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L’iniziativa “Appuntamento in giardino” , questa domenica, 7 giugno 2026, coinvolgerà tre oasi verdi in Calabria aperte per visite speciali tra arte e natura

Si chiama “Appuntamento in giardino” l’evento che, anche in Calabria, invita il grande pubblico a scoprire e riscoprire la ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani. Oggi, ci saranno anche tre luoghi calabresi speciali aperti per l’occasione di sensibilizzazione dedicata ai parchi e giardini d’Italia: il Giardino Epicureo di Montauro, l’Agriturismo Petrara di Simeri Crichi e la Casa delle Erbe e delle Agriculture della Locride di Ciminà.

L’iniziativa, cominciata oggi 6 giugno e prevista anche per domani 7 giugno, è pensata per far conoscere luoghi normalmente poco visitabili e per arricchire le possibilità di fruizione dei giardini regolarmente aperti, con il coinvolgimento di giardinieri, botanici, paesaggisti, proprietari privati e gestori pubblici, importanti fondazioni e realtà associative con l’obiettivo di raccontare l’universo del giardino, la sua fragilità, la sua rilevanza culturale e ambientale, la sua importanza per il benessere dei singoli e della comunità.

Promossa da APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia in collaborazione con Ales S.p.A., l’occasione ha l’obiettivo di incoraggiare i visitatori a partecipare all’edizione 2026, che ha come tema “La Vista” come invito a moltiplicare gli sguardi sul giardino, a decifrarne la complessità, a raggiungere l’invisibile attraverso il visibile.

Il Giardino Epicureo di Montauro

Il Giardino Epicureo di Montauro, oggi dalle 10, darà vita a “Hortus publicus: ilgiardino, da delizia per pochi a piacere per tutti” diventando il punto di partenza e di arrivo in un viaggio ideale tra luoghi, climi e stili del giardino come spazio di piacere e benessere. Gianluca Esposito, docente di filosofia, editor e Presidente dell’Associazione culturale “Il mondo di Epicuro” ci condurrà in questo viaggio nei giardini considerati veri e propri luoghi del benessere che il giardiniere modella, seguendo la propria ispirazione e creatività, per renderli oasi di ospitalità e di incontro.

L’Agriturismo Petrara di Simeri Crichi

“La vista” per l’Agriturismo Petrara veste anche visibilmente l’assunto, invita ad entrare nelle sue tessiture verdi, tra i suoi recessi pietrosi con nuovi occhi, «non solo per colmare ulteriormente il significante di significato, ma per riempire il tema di nuovi orizzonti visivi, creativi, produttivi volti a chi in questa terra sa riconoscersi e nel paesaggio reale investire con prospettive di ecologia integrale», spiegano gli organizzatori.



Si parte alle 10 con “Radici nel futuro: La sfida dei giovani per un’agricoltura sostenibile, profittevole e resiliente” e le riflessioni a cura di Emanuele Spada per un momento condiviso con i giovani del Progetto Policoro e Oikos, protagonisti nella nuova sfida, con la partecipazione della Soc. Coop. Dedalo di Catanzaro

Alle 12 il laboratorio di disegno e acquerello botanico “Erbe spontanee e rose in cartolina” proposto dagli studenti del Liceo Artistico del Polo Liceale “L. Siciliani – G. De Nobili” di Catanzaro e con il Garden Club La Zagara che offrirà spiegazioni e assistenza esecutiva. Alle 13 “Colazione sull’erba”. Alle 16 il racconto di Giuseppe e Leo sul progetto di Cosyipaccy APS “Ortaggi che si proteggono: Nell’Orto Matto la parola alle consociazioni”. Il pomeriggio la conclusione con le immagini fotografiche a cura dell’autore di “Inclusività in mostra” Saverio Miceli.

La Casa delle Erbe e delle Agriculture della Locride di Ciminà

La proposta della Casa delle Erbe e delle Agriculture della Locride articola l’appuntamento di oggi pomeriggio, “In giardino con lo sguardo di Libereso Guglielmi”, in due momenti distinti e complementari. Per l’Appuntamento in giardino una visita guidata nel parco, che in Calabria si pone come un percorso sensoriale visivo e una mostra davvero speciale di disegni di Libereso Guglielmi, meglio conosciuto come “il giardiniere di Calvino”. I più, infatti, lo conoscono perché è il protagonista del racconto di Italo Calvino Un pomeriggio Adamo e per aver egli ispirato allo scrittore ligure il Barone Rampante. Ma «l’eccentrico giardiniere anarchico ha riconosciuto e fissato nella sua memoria quei doni di natura, un mondo di bellezza che nei due pomeriggi di apertura della Casa delle Erbe della Locride sarà restituito alla nostra vista», assicurano gli organizzatori.