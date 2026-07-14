Da Tiziano Ferro un omaggio alla Calabria

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Tiziano Ferro, nel corso del suo concerto inaugurale a Messina, rivolgendosi ai suoi sostenitori, ha ringraziato la Calabria per la straordinaria partecipazione

MESSINA – C’è stato anche in pensiero alla Calabria nel corso del primo concerto del tour negli stadi 2026 di Tiziano Ferro. L’evento, andato in scena domenica sera a Messina, ha registrato il tutto esaurito con circa 40.000 spettatori, trasformando la città dello Stretto in un grande palcoscenico di musica ed emozioni.

Nel corso della serata, il cantautore ha voluto, come detto, dedicare un momento speciale al pubblico arrivato dalla sponda opposta dello Stretto. Rivolgendosi ai presenti, ha ringraziato la “Calabria” per la straordinaria partecipazione. In circa 20.000 sono infatti arrivati dalla regione per assistere al concerto, sbarcando nel capoluogo peloritano fina dalle prime ore del pomeriggio con pullman organizzati partiti da ogni angolo della Calabria, oltre che con auto private e traghetti, dando vita a un vero e proprio esodo all’insegna della musica.

Da nord a sud della regione, la passione per Tiziano Ferro ha unito persone di tutte le età, pronte a vivere una serata indimenticabile. Visibilmente emozionato, l’artista ha dichiarato che Messina 2026 è stata la prima data sold out dell’intero Tour Stadi 2026, un traguardo che ha voluto condividere con il pubblico, ringraziando i fan per l’affetto e il calore dimostrati. Le sue parole hanno scatenato un lungo applauso, rendendo ancora più speciale una serata già destinata a entrare nei ricordi dei presenti. L’immagine simbolo della serata resta quella di “una Calabria che abbraccia lo Stretto” attraversando il mare per condividere una notte di musica, emozioni e partecipazione.