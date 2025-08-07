"Sicilia e Calabria", il Ponte e l'ironia dei Gemelli di Guidonia

I Gemelli di Guidonia nel loro post dedicato al Ponte sullo Stretto1 minuto per la lettura
L’OK DEFINITIVO al Ponte sullo Stretto di Messina arrivato dopo la delibera del Cipess (LEGGI) ha ispirato i Gemelli di Guidonia, il trio di fratelli che con le loro canzoni e le loro parodiehanno conquistato sempre più pubblico.
I Gemelli di Guidonia hanno allora stravolto il testo della ballatissima “Tutta l’Italia” di Gabry Ponte e l’hanno trasformata in “Sicilia e Calabria”. Non mancano i riferimenti alle tradizioni popolari delle due regioni, con rimandi a “Ciuri ciuri” da un lato e a “Calabrisella mia” dall’altro. Lo stesso autore, Gabry Ponte, si è visto trasformare in Ponte… sullo Stretto. Il terreno di diffusione, ovviamente, del nuovo brano del trio sono stati i canali social.
Il Ponte sullo Stretto insomma continua a essere un progetto a cui si guarda con attenzione e curisoità e non solo per aspetti strettamente politici o tecnici.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA