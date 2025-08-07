"Sicilia e Calabria", il Ponte e l'ironia dei Gemelli di Guidonia

1 minuto per la lettura

L’OK DEFINITIVO al Ponte sullo Stretto di Messina arrivato dopo la delibera del Cipess (LEGGI) ha ispirato i Gemelli di Guidonia, il trio di fratelli che con le loro canzoni e le loro parodiehanno conquistato sempre più pubblico.

I Gemelli di Guidonia hanno allora stravolto il testo della ballatissima “Tutta l’Italia” di Gabry Ponte e l’hanno trasformata in “Sicilia e Calabria”. Non mancano i riferimenti alle tradizioni popolari delle due regioni, con rimandi a “Ciuri ciuri” da un lato e a “Calabrisella mia” dall’altro. Lo stesso autore, Gabry Ponte, si è visto trasformare in Ponte… sullo Stretto. Il terreno di diffusione, ovviamente, del nuovo brano del trio sono stati i canali social.

Il Ponte sullo Stretto insomma continua a essere un progetto a cui si guarda con attenzione e curisoità e non solo per aspetti strettamente politici o tecnici.