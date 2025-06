Sandokan, tutto pronto per la serie Rai con Can Yaman girata anche in Calabria

2 minuti per la lettura

L’attesa per la serie Sandokan sembra finita, il primo trailer è arrivato sui canali social della Lux, della Rai e della Calabria Film Commission, presto Can Yaman sbarcherà sugli schermi italiani

L’ATTESA è finita: il trailer della serie evento internazionale Sandokan è stato rilasciato sui canali social di Lux Vide, Rai, e Calabria film commission.

Presentata ieri in anteprima assoluta all’Italian Global Series Festival di Riccione, “Sandokan” si è svelata finalmente al pubblico con le sue prime, spettacolari immagini.

«La serie ha incantato una platea gremita grazie alla presenza dei protagonisti Can Yaman (Sandokan), Alanah Bloor (Marianna) e Alessandro Preziosi (Yanez), insieme a Nicola Abbatangelo, uno dei due registi, a Matilde Bernabei, Founder e presidente onoraria di Lux Vide e a Maria Pia Ammirati, direttore di Rai Fiction», spiegano dalla casa di produzione.

Sandokan è il nuovo, ambizioso adattamento della leggendaria saga firmata Emilio Salgari, sviluppato per la Tv da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri, e diretto da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. In arrivo prossimamente su Rai1, la serie sarà distribuita in tutto il mondo da Fremantle International e in Spagna da Mediterráneo Mediaset España Group.

Il progetto è stato realizzato anche grazie al sostegno della Calabria Film Commission e ha preso vita in alcune location di Calabria come Le Castella (Isola Capo Rizzuto), Laghi La Vota (Gizzeria), Grotticelle (Ricadi), Tropea e il backlot di Lamezia Terme (accanto ai nascenti Studios cinematografici calabresi), dove, nel cuore dell’area industriale calabrese, è stata interamente ricostruita la Colonia inglese di Labuan.

La serie ha visto un’imponente partecipazione di maestranze locali, precisamente 57 professionisti del cast tecnico e 700 figurazioni.

«Con un valore produttivo così grande, abbiamo girato scene di avventura, amore, feste, battaglie, e dialoghi intensi pieni di sottotesti – aveva spiegato a giugno 2024 lo story editor della serie – È stato preziosissimo costruire questo backlot qui dove la natura ti sorprende continuamente per la sua capacità di essere inaspettatamente esotica».