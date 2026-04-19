The unknown, viaggio tra le bellezze di Calabria

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Dall’11 maggio parte la programmazione del nuovo adventure game su Rai2, The Unknown – Fino all’ultimo bivio, con Elettra Lamborghini e girato in Calabria

THE UNKNOWN – il nuovo adventure game di @Instarai2 condotto da Elettra Lamborghi e Gianluca “scintilla” Fubelli. Debutterà dall’11 maggio in prima serata su Rai 2. Annunciato e finalmente andrà in onda quello che si annuncia un viaggio tra le bellezze della Calabria – tra borghi, parchi naturali e scenari mozzafiato tutti da scoprire – e mette alla prova i concorrenti con sfide fisiche e mentali, spostamenti inattesi e prove legate al territorio. In 5 puntate, il programma vede protagoniste due squadre composte da personaggi noti e concorrenti non famosi.

THE UNKNOWN – è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia, con Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission

THE UNKNOWN IL GAME SHOW GIRATO IN CALABRIA



Con l’ultima tappa girata tra scorci e vicoli di Scilla, si sono concluse le riprese in Calabria di The Unknown – Fino all’ultimo bivio, il nuovo adventure game prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time di Rai 2 in collaborazione con Banijay Italia. Il programma è realizzato con il supporto della Regione Calabria – Dipartimento Turismo e della Calabria Film Commission, nell’ambito della convenzione siglata con Rai Com.

DUE SQUADRE, TRA VOLTI NOTI E CONCORRENTI NON FAMOSI



Due squadre, una formata da volti noti dello spettacolo e l’altra da concorrenti non famosi, si confronteranno lungo un percorso ricco di prove e ostacoli, con un meccanismo di gioco che li porterà più volte a un bivio, reale o simbolico, in cui dovranno decidere rapidamente la strategia da adottare. A comporre il team dei vip: Costanza Caracciolo, Emanuela Folliero, Alessandro Matri, Francesca Manzini, Soleil Sorge e Pino Strabioli. Nel gruppo degli “sconosciuti”: Christian Calenda, Noemi Cassaro, Lorenzo “Mc” Drago, Laura Pranzetti Lombardiani, Gabriele Pagliarini e Ivan Zucco.



Tra i luoghi scelti per le riprese anche Rocca Imperiale, Diamante, la Sila con il suo storico treno a vapore e, in chiusura, il borgo marinaro di Scilla. Ogni tappa sarà gioco, ma anche scorci, panorami e identità locali, secondo il piano di promozione turistica integrata sostenuto dalla Regione e dalla Film Commission. Una modalità sempre più utilizzata per raccontare il territorio in chiave giocosa, all’interno di format nazionali ad alta visibilità.