SHATTY SHOW, puntata 1: Voi siete Shatty?

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Nasce lo Shatty Show, ecco la puntata numero 1: Voi siete Shatty? Scopriamolo con Maria Assunt Castellano, Francesco Spizzirri e Sergio Friscia

“Shatty”? Non cercatelo sul dizionario, cercatelo nel modo in cui vivete! Maria Assunta Castellano e Francesco Spizzirri vi danno il benvenuto nello Shatty Show, il videocast dove l’attualità e il mondo dello spettacolo vengono shakerati con ironia e una dose d’allegria contagiosa. Essere Shatty significa essere favolosi, autentici e terribilmente imprevedibili. Sintonizzatevi per scoprire il lato più brillante della realtà: perché in fondo, ognuno di noi ha un’anima Shatty che aspetta solo di uscire! In questa puntata parliamo di Angelina Mango, Bruno Mars, Harry Potter e avremo Sergio Friscia come ospite a sorpresa