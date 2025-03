Promozione A: i gol di Diego Surace per la salvezza del Malvito

4 minuti per la lettura

Ha punito anche la DB Rossoblù e adesso il Malvito intravede la salvezza nel girone A di Promozione anche grazie ai gol di Diego Surace. Il centravanti dei cosentini, la passata stagione vincitore della classifica marcatori nel girone B, arrivato a dicembre al Malvito, si è subito messo in mostra. Per lui un bottino di reti niente male (11 presenze e 9 gol) ma anche un rendimento puntualmente elevato. Ed è proprio la continuità di rendimento che sta alla base della scelta con la quale si va a formare la Top Ten. Ogni settimana viene assegnato un punteggio a scalare ai migliori dieci. I punti acquisiti servono poi per formare la classifica generale. Di ottima fattura la rete siglata alla sempre più deludente DB Rossoblù Luzzi da parte di un Diego Surace in ottima salute. Un vero e proprio acquisto azzeccato da parte del Malvito, dove fra l’altro si integra bene con Marchionna. Per la salvezza la squadra cosentina dovrà lottare ancora, ma con un Surace in queste condizioni, tutto viene più facile. Fra Capo Vaticano e Malvito, per il centravanti vibonese, sono 31 i gol siglati in Promozione su 41 presenze. Anche quest’anno un rendimento sopra le righe, dopo aver iniziato al Castrovillari in Eccellenza. Nella Top Ten settimanale, Surace succede a Gaspar, vincitore nella giornata numero 24.

Diego Surace del Malvito precede altri protagonisti del girone A di Promozione

Il leader della Top Ten di Promozione A numero 25 è quindi Diego Surace del Malvito. Alle sue spalle scegliamo Cimino dell’Aek Crotone. Ha giocato finora 24 gare su 25 e ha sempre dato una mano alla squadra, sia pur in una stagione complicata. Magari il successo di Cosenza con la Morrone potrà aver dato la svolta giusta. Intanto è d’obbligo premiare chi, finora, non si è mai fermato. E poi c’è Caceres del Trebisacce. È un elemento che sa farsi sempre trovare pronto, a prescindere che giochi dall’inizio o che subentri a gara in corso. Lo confermano anche i 7 gol siglati finora. In questa splendida stagione del Trebisacce è opportuno riconoscere anche i meriti di Caceres, pertanto.

Tassoni e Orientale difensori di peso

Abbiamo detto del bomber Diego Surace del Malvito ma nel girone A di Promozione spiccano anche i difensori. È il caso di Carlo Tassoni, per esempio, e di questo Mesoraca adesso a -3 dalla vetta. Ennesima gara di sostanza da parte di tutta la squadra di Varacalli. È sempre difficile scegliere qualcuno da mettere nei migliori, perché tutti stanno andando alla grande. Per Tassoni questo è sicuramente un torneo sopra le righe, visto il rendimento tenuto da inizio stagione. Settima gara esterna per il Mesoraca con la porta imbattuta. Bene anche Orientale del Malvito. Uno come lui lo vorresti sempre in squadra, per il contributo che dà sul campo e nello spogliatoio. Fra i più bravi di giornata scegliamo quindi Villasmil dello Scalea e Kovriaha del Mesoraca. Due calciatori molto redditizi, aiutati in tal senso dal calcio attuato dai rispettivi allenatori. E poi c’è Azzaro dell’Altomonte, efficace e puntuale. Nella classifica dei più bravi della settimana, infine, un premio a Tutino del Sersale, non solo per il gol, ma per la costanza di rendimento, e al portiere Cortaberria dell’Amantea.

Tassoni al comando della classifica generale

C’è un cambio al vertice nella Top Ten di Promozione A per ciò che riguarda la graduatoria generale. Carlo Tassoni del Mesoraca comanda con 49 punti. Il difensore dei crotonesi precede di un punto il portiere della Plm Morrone, Pellegrino, fermo a quota 48, mentre Furiato del Trebisacce è adesso in terza posizione con 46. Al 4° posto ecco Colosimo del Mesoraca con 43 punti, a precedere un terzetto formato da Chiappetta dello Scalea, da Sbrissa del Trebisacce e dalla new entry rappresentata da Surace del Malvito. C’è poi Granata del Trebisacce con 39 e a completare la Top Ten troviamo Gaspar del Mesoraca e Wallingre del Cotronei con 37.