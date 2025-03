Promozione B: Nicolas Lugli goleador della Virtus Rosarno

3 minuti per la lettura

Nel girone B di Promozione la Virtus Rosarno è in corsa per il salto di categoria con i gol di Nicolas Lugli. Quattro centri nelle ultime quattro giornate per il centravanti sudamericano che abbiamo scelto quale leader della Top Ten settimanale. Nella giornata numero 25, pertanto, riflettori su Nicolas Lugli, attaccante voluto dall’ex ds amaranto Mimmo Varrà, arrivato già in doppia cifra. Al di là dei gol (11 finora), di Nicolas Lugli va apprezzato il lavoro sporco che fa per la squadra. Dà una grossa mano di aiuto in avanti, ma anche nel far salire la squadra, facendo a sportellate con i difensori avversari. Un delantero di peso che potrebbe far bene anche in categoria superiore. Fra l’altro le sue reti spesso e volentieri sono decisive ai fini del risultato. Quando c’è da colpire e quando i gol valgono doppio, Nicolas Lugli risponde presente. A lui, pertanto, vanno i 10 punti che spettano al migliore di giornata. La nostra classifica premia il rendimento con un punteggio a scalare. I relativi punti, ogni settimana, si sommano, per formare la classifica generale. Nicolas Lugli succede così a Fabrizio Pratticò, vincitore la scorsa settimana.

In Promozione il Rosarno vola con Lugli e il Melito punta su Martinez

Bomber in evidenza nel girone B di Promozione dove la Virtus Rosarno cerca il salto di categoria anche grazie alle reti di Nicolas Lugli. Nel Melito c’è infatti Martinez che segna spesso e volentieri e che conquista la seconda posizione nella nostra Top Ten settimanale. A completare il podio, invece, scegliamo la solidità di un difensore esperto del calibro di Marulla del Gioiosa Jonica. Restando in difesa, si conferma un centrale con il vizio del gol Kebe della Deliese. Quindi fra i migliori ecco Tavdgiridze del Val Gallico, Gligora dell’Africo e Mena dello Stilomonasterace, tutti elementi offensivi. Ma c’è spazio anche per la consistenza e la puntualità di Scaramuzzino del Val Gallico, elemento di grande affidabilità. Infine un plauso per Jaiteh del Gioiosa Jonica e Troncoso del Melito.

Tutto immutato al vertice della classifica generale

Nella settimana in cui spicca Nicolas Lugli della Virtus Rosarno nel girone B di Promozione, la classifica generale rimane pressoché la stessa. Il difensore Ghergo dello Stilomonasterace con 59 punti è il leader davanti a Piccolo del Capo Vaticano con 54 e Carvajal del Val Gallico con 50. In quarta posizione rimane Simigliani del Bianco con 42 punti. A seguire Galluzzo della Bovalinese con 41 punti. Alle sue spalle Morabito con 40 punti e Sapone con 36, entrambi della Pro Pellaro. Ottavo è Raso della Virtus Rosarno con 34 punti. In nona posizione c’è Columbro del Gioiosa con 33 e quindi ecco la new entry nella Top Ten, rappresentata da Martinez del Melito, anche lui a quota 33 punti.