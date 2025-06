Eccellenza: record di promozioni dirette per Rosario Salerno

3 minuti per la lettura

Adesso Rosario Salerno è in vetta da solo nella speciale classifica relativa alle promozioni dirette dall’Eccellenza in Serie D. Quella conseguita alla guida della Vigor Lamezia nella stagione 2024/25 è stata la terza vittoria del massimo torneo dilettantistico calabrese per il tecnico Rosario Salerno. Nessuno come lui. Prima di questa stagione era in buona compagnia: due promozioni (dirette) a testa per Figliomeni, Giugno, Mancini, Petrucci e Viola. Quest’ultimo, però, conserva il record di promozioni assolute, perché per due volte è stato promosso vincendo il campionato e per due volte tramite gli spareggi nazionali. Tris di peso, allora, per Rosario Salerno e anche stavolta con un cammino ricco di record. Aveva tra le mani una corazzata e ha fatto quel che doveva fare, ossia riportare la vigor laddove le compete, ossia nella quarta serie nazionale.

Promozioni dirette: le tre perle dall’Eccellenza

Nel momento in cui si parla di promozioni dirette dall’Eccellenza, a proposito di Rosario Salerno, dobbiamo ovviamente ricordare le vittorie. Dopo una prima esperienza a Sambiase (stagione 2013/14, con il quinto posto finale e la qualificazione ai play off), viene chiamato dalla Palmese. Qui, il tecnico nativo di Rocca di Neto deve vedersela con la Vibonese, che ambisce a tornare in D dopo una inattesa e amara retrocessione. Il patron Pino Carbone dà mandato al ds Antonio Mazzei di allestire una squadra da primato e così avviene. Poi spetta a Salerno guidare quella Palmese edizione 2014/15 che entra nella storia dell’Eccellenza. Suo il record di punti (addirittura 85 su 90) e di vittorie (28 su 30) con un pari e un solo ko. Promosso con sette turni di anticipo. Un cammino da urlo, per un primato destinato a rimanere imbattuto a lungo. Tempo due anni, Salerno ritorna ad allenare in Eccellenza. E fa un altro exploit dei suoi a Isola Capo Rizzuto. Colleziona 75 punti, perde appena tre gare e porta i giallorossi in Serie D. Il tris è con la Vigor. Subentra a campionato in corso e nelle 17 gare della sua gestione, perde solo una volta (guarda caso proprio a Isola), subendo appena 6 reti. La Vigor chiude il torneo con un’imbattibilità di 557 minuti. In 13 delle diciassette gare della sua gestione, il portiere Serafino Iannì non incassa alcun gol.

Cifre di rilievo in Eccellenza per Rosario Salerno

Nel campionato di Eccellenza record di promozioni dirette per Rosario Salerno. Come abbiamo visto ha vinto 3 campionati. Ma in carriera non bisogna dimenticare l’esperienza con il Catanzaro agli inizi della sua carriera, quando in Seconda divisione, assente Aloi, con la squadra avviò un ritmo da play off in una delle stagioni più complicate nella storia delle Aquile. Al suo attivo la D a Palmi (ma qui il cammino si è interrotto prima della fine) e poi il Settore giovanile con il Catanzaro, dove ha vinto il proprio girone nel torneo Under 17 edizione 2022/23, arrivando fino ai quarti di finale della fase nazionale. Ha allenato anche nel Settore giovanile della Vigor in passato e pure la Rappresentativa Juniores della Calabria. In Eccellenza aveva già guidato la Vigor. Stagione 2019/20, quella del covid. Campionato sospeso alla 24ª giornata con i lametini terzi in classifica (e con un solo ko subito in 24 turni). Adesso è tornato e ha completato l’opera. Per Rosario Salerno numeri di rilievo in Eccellenza: 297 punti in 131 gare di campionato. Viaggia a una media di 2,26 punti a partita. Ha vinto 92 gare su 131 e le sue squadre hanno segnato 259 reti. Se limitiamo il conto alle ultime 4 avventure in Eccellenza, Rosario Salerno ha perduto appena 6 volte su 101 partite di campionato! Insomma, battere il tecnico di Pianopoli è decisamente complicato.

