Vincenzo Romano: stagione super e 2° posto nella Top Ten di Eccellenza

È arrivato al secondo posto nella Top Ten di Eccellenza e questo risultato conferma la stagione super di Vincenzo Romano. La classifica del Quotidiano del Sud tiene in considerazione il rendimento tenuto nel corso della stagione e il centravanti del Bocale sotto questo aspetto è stato fra i migliori. Ogni settimana sul sito del Quotidiano del Sud è stata stilata una classifica dei migliori dieci del torneo di Eccellenza. A questi è stato attribuito un punteggio a scalare da dieci a uno. I punti conquistati ogni settimana andavano poi a formare la classifica generale. Il criterio utilizzato è stato quella della costanza di rendimento. Per il centravanti campano del Bocale una annata da incorniciare. Partito a fari spenti, ha subito iniziato a segnare con una certa frequenza. Al di là dei gol fatti, però, Romano ha puntualmente offerto delle prove di rilievo, tanto da meritarsi le doverose attenzioni della nostra Top Ten.

Le 13 nomination di Vincenzo Romano nella Top Ten di Eccellenza

Che sia stata un’annata superlativa per Vincenzo Romano lo conferma la presenza per ben 13 volte nella Top Ten settimanale di Eccellenza. Classe 2001, campano di Agropoli, ha vinto anche la classifica dei marcatori del torneo di Eccellenza con 20 gol. «Ringrazio il Quotidiano del Sud per il premio ricevuto. Sono felice di far parte della Top Ten e di essere arrivati fra i primi tre. La classifica finale ha messo in evidenza tanti calciatori di valore e mi fa piacere aver “lottato” con elementi di un certo calibro. Onore e merito a chi ha vinto e a tutti coloro che si sono piazzati ai primi posti. Per me questo è un riconoscimento che vale moltissimo. D’altronde si tiene in considerazione il rendimento tenuto nel corso della stagione. Un’annata per me particolarmente ricca di soddisfazioni». Oltre alle 13 nomination settimanali nella Top Ten, Vincenzo Romano è stato anche vincitore di giornata in una circostanza. Nella classifica generale è arrivato alle spalle di Mercuri dell’Isola e davanti a Clasadonte del Soriano.

Il pensiero alla famiglia e alla squadra

Nel ricevere il premio quale 2° classificato nella Top Ten del torneo di Eccellenza edizione 2024/25, da parte del Quotidiano del Sud, Vincenzo Romano ha rivolto un pensiero alle persone a lui più care. «Dedico questo riconoscimento alla mia famiglia. Anche se ho giocato lontano da casa, l’affetto e il sostegno non sono mai mancati. Inoltre lo dedico alla grande famiglia del Bocale, dai compagni di squadra allo staff tecnico, passando per i collaboratori, i dirigenti e il presidente Cogliandro. Grazie a tutti, di cuore». Sul futuro non si sbilancia, ma le offerte non mancano e come abbiamo avuto modo di scrivere nell’edizione cartacea del Quotidiano del Sud, lo scorso 17 maggio 2025, per Romano dovrebbero tornare a spalancarsi le porte della Serie D, perché è uno dei rinforzi voluti dalla neopromossa Vigor Lamezia.

