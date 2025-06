Promozione A: la Top Ten incorona Alessio Colosimo

3 minuti per la lettura

L’ha vinta Alessio Colosimo la Top Ten edizione 2024/25 del girone A di Promozione. Una affermazione giunta in extremis, al termine di una stagione intensa, per quella che si è rivelata una competizione equilibrata, con diversi candidati alla vittoria finale. Il rendimento avuto nel corso del campionato è stato indubbiamente elevato da parte del centravanti del Mesoraca. Non a caso ha vinto la classifica dei marcatori ed è la terza volta che gli capita in carriera. Ma al di là dei 19 gol messi a segno, Alessio Colosimo ha fatto la differenza anche con le giocate, gli assist, il continuo movimento su tutto il fronte offensivo. Praticamente in ogni gara ha trovato il modo per lasciare il segno. E tutto ciò non è sfuggito alla nostra classifica di rendimento. Ricordiamo che ogni settimana sul nostro sito è stata stilata una classifica dei migliori dieci del torneo di Promozione, girone A, attribuendo un punteggio a scalare da dieci a uno. I punti conquistati ogni settimana andavano poi a formare la classifica generale. Il criterio utilizzato è stato quella della costanza di rendimento. Nella graduatoria generale Alessio Colosimo primo con 62 punti. A seguire a 60 Pellegrino portiere della Morrone e a 59 Tassoni, difensore, anch’egli del Mesoraca. In corso fino all’ultimo per il primato, ma sempre presenti nella Top Ten, anche Furiato del Trebisacce, 4° con 57 punti, Wallingre del Cotronei con 56, Granata del Trebisacce con 55 e Chiappetta dello Scalea con 54.

Leader della Top Ten in Promozione A e miglior bomber: annata di rilievo per Alessio Colosimo

Ha vinto la classifica marcatori nel girone A di Promozione e, per Alessio Colosimo, è giunto anche il titolo nella Top Ten del Quotidiano del Sud. «Sono grato per questo riconoscimento – afferma il diretto interessato – anche perché arriva dopo una stagione impegnativa e di un certo rilievo. Dispiace per il ko nella finale play off, ma con il Mesoraca abbiamo fatto ottime cose. A livello personale questo è un premio che mi gratifica e mi ripaga dei sacrifici compiuti». Da parte sua anche un ringraziamento «al presidente del Mesoraca, Domenico Londino, perché ha fatto tanto per il gruppo e anche perché mi ha voluto in squadra». E poi «ci tengo a ringraziare i miei compagni perché se ho raggiunto questo traguardo è anche per merito loro e lo stesso vale per il mister e per lo staff». Classe 1993, Alessio Colosimo per ben 12 volte è stato scelto per far parte della Top Ten settimanale del girone A di Promozione. Una volta è anche stato il vincitore di giornata. In campionato non ha saltato una partita: 30 su trenta. E anche questo testimonia la tenuta e la costanza di rendimento.

Dedica e futuro

Tre volte leader nella classifica marcatori del girone A: un vero e proprio specialista. Alessio Colosimo in Promozione segna tanto ed è uno dei pezzi pregiati del mercato. Ha trionfato nel 2017 con il Cotronei (23 reti) e nel 2022 con la Promosport (23 reti anche in questa circostanza). Nel 2024/25 con il Mesoraca è giunto a quota 19. In Promozione ha fatto 87 reti in 133 gare nella stagione regolare. Riguardo al futuro, ecco come si esprime il leader della Top Ten del Quotidiano. «Sono giorni di attenta valutazione da parte mia. Sono reduce da un torneo internazionale di calcio a 6. Questo sport è la mia passione. Resto in attesa della chiamata giusta». Quindi è il momento, da parte del bomber Alessio Colosimo, della dedica per la vittoria nella Top Ten: «Intanto ringrazio il Quotidiano del Sud per il premio e chi ha redatto con scrupolo e attenzione questa classifica settimanale. La dedica va alla mia famiglia e soprattutto a mio zio, venuto a mancare all’inizio del campionato. Mi ha sempre seguito e lo ricorderò per sempre».