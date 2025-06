VIDEO – Calcio in Calabria, la premiazione finale della Top Ten 2024/25 del Quotidiano

1 minuto per la lettura

La sede di Castrolibero de l’Altravoce il Quotidiano ha ospitato la cerimonia di premiazione della Top Ten edizione 2024/25 relativa alla classifica di rendimento dei principali campionati di calcio dilettantistici in Calabria. Nella sala “Sandro Tito” sono stati attribuiti i riconoscimenti ai primi tre classificati nei tornei calcistici regionali di Eccellenza, Promozione A e Promozione B. A presentare l’evento il giornalista Roberto Saverino, autore e ideatore della Top Ten.

Ospiti d’onore il direttore de l’Altravoce il Quotidiano Massimo Razzi e il presidente degli allenatori di Cosenza, Claudio Tuoto. Sono interventi Daniela Santelli, responsabile nazionale Esse calcio e i giornalisti Tiziana Aceto e Alfredo Nardi.

CALCIO IN CALABRIA, TOP TEN 2024/24: LA PREMIAZIONE

A essere premiati Antonio Mercuri dell’Isola Capo Rizzuto, Vincenzo Romano del Bocale e Piero Clasadonte del Soriano per quanto riguarda il torneo di Eccellenza: Alessio Colosimo del Mesoraca, Paolo Pellegrino della Plm Morrone e Carlo Tassoni del Mesoraca per il girone A di Promozione; Michele Raso della Virtus Rosarno, Maxi Ghergo dello Stilomonasterace e Salvatore Piccolo del Capo Vaticano per quanto riguarda il girone B di Promozione.