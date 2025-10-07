Dilettanti: la Giovane Calabria è pronta per la stagione 2025/26

3 minuti per la lettura

Nei Dilettanti c’è una certezza rappresentata dalla Giovane Calabria, ai nastri di partenza per la stagione 2025/26. Inizia un nuovo percorso che avrà, fra gli obiettivi da raggiungere, anche la partecipazione al Torneo delle Regioni. In tal senso si è svolta a Catanzaro la prima riunione operativa alla quale hanno preso parte il presidente Saverio Mirarchi e il coordinatore tecnico Mimmo Fiorino. Nella circostanza sono stati ufficializzati i tecnici delle selezioni regionali di calcio a 11. Nell’Under 19 ci sarà il ritorno di Umberto Scorrano con cui nel 2024 la Calabria ha raggiunto la finale a distanza di 45 anni dall’ultima volta. Confermati Roberto Mantuano e Francesco Corosiniti alla guida delle Rappresentative Under 17 ed Under 15 mentre Michelangelo Ienco sarà il responsabile della Rappresentativa Femminile. Verrà organizzata la quarta edizione del “Memorial Franco Funari” riservato alle Rappresentative Provinciali, primo vero lavoro di scouting sul territorio.

Mimmo Fiorino, la Giovane Calabria e i progetti per il 2025/26

«Riprendiamo i lavori de La Giovane Calabria in vista del 2025/26 con rinnovato entusiasmo – così il coordinatore tecnico Fiorino al termine della riunione – e con tanta voglia di far bene. Nella scorsa stagione per il nono anno consecutivo abbiamo portato una formazione ai quarti di finale, con l’Under 15. Nonostante ciò, devo dire che non tutto, complessivamente, è andato secondo le nostre aspettative. Credevamo fortemente nell’ Under 19 e nell’Under 17, considerato il livello qualitativo di entrambe. Avevamo le carte in regola per superare il girone e qualificarsi alle fasi finali, ma così non è stato. Rimane comunque l’ottimo lavoro svolto sia dagli staff che dai ragazzi coinvolti. A tutti va il nostro ringraziamento per l’impegno e la dedizione con cui hanno onorato la maglia e rappresentato al meglio la Calabria».

Il lavoro della “Giovane Calabria” e le opportunità per i ragazzi

«Ringrazio il presidente Saverio Mirarchi che anche per quest’anno ha rinnovato la fiducia nella mia persona e nel progetto La Giovane Calabria»: ha aggiunto Mimmo Fiorino. E poi: «Adesso è tempo di avviare il nuovo percorso che ci porterà al Torneo delle Regioni 2026, consapevoli che ci sarà tanto da lavorare. Ricordo che il nostro obiettivo è sempre quello di riuscire a dare ai ragazzi calabresi le opportunità per confrontarsi anche con altre realtà e far riconoscere il proprio valore fuori dalla regione. In tal senso tantissimi giovani hanno rappresentato la Calabria nei raduni delle Rappresentative Nazionali Lnd e con grande orgoglio diversi hanno iniziato la stagione in club professionistici. Auguro buon lavoro a tutti coloro che a vario titolo saranno impegnati in questa nuova stagione».

Saverio Mirarchi: «La Calabria punto di riferimento per lo scouting nazionale»

“La conferma di Fiorino quale coordinatore tecnico delle Rappresentative – così il presidente Saverio Mirarchi – è la conferma del buon lavoro svolto ormai da diversi anni. Lavoriamo sempre per la crescita dei nostri giovani e la struttura de La Giovane Calabria è diventata un punto di riferimento dei club professionistici calabresi e non solo. Ripartiamo, dunque, con grande senso di responsabilità e con la convinzione che la Calabria sia ormai di fatto diventata punto di riferimento dello scouting nazionale». Il presidente dà quindi il “bentornato” ad Umberto Scorrano «al quale va il mio personale ringraziamento per aver accettato l’incarico con grande entusiasmo e voglia, dimostrando come l’esperienza del 2024 gli sia rimasta nel cuore». Quindi «buon lavoro agli esperti Roberto Mantuano e Francesco Corosiniti che hanno dimostrato di saper lavorare con professionalità per la crescita dei nostri giovani». Infine «un grande “in bocca al lupo” a Michelangelo Ienco che avrà il compito di dare nuovo slancio al calcio femminile».