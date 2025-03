"Vibo in Cartolina": viaggio tra storia, cultura e sostenibilità nel cuore della città

2 minuti per la lettura

“Vibo in Cartolina” è l’interessante ‘iniziativa lanciata dall’Associazione “Vetrine Vibonesi” che punta a valorizzare l’identità del territorio con immagini d’epoca della città capoluogo e delle frazioni

VIBO VALENTIA – L’associazione Vetrine Vibonesi ha recentemente lanciato “Vibo in Cartolina”, un’innovativa iniziativa culturale che punta a trasformare il modo di promuovere e valorizzare il patrimonio di Vibo Valentia. Questo progetto, unico nel suo genere, combina magistralmente la promozione territoriale con un impegno concreto verso la sostenibilità ambientale, creando un modello virtuoso di sviluppo locale.

UN VIAGGIO VISIVO ALLA SCOPERTA DI VIBO VALENTIA

Ogni mese, quattro cartoline tematiche conducono residenti e visitatori in un affascinante percorso visivo che esplora le molteplici dimensioni della città calabrese attraverso la storia e i suoi simboli, la cultura e gli eventi, la gastronomia locale, la tradizione sportiva. Non sono semplici souvenir, ma veri e propri ambasciatori dell’identità made in Vibo, progettati per rafforzare il senso di appartenenza nei cittadini e incuriosire i visitatori sulle bellezze del territorio a 360°. E in vista delle festività pasquali, ci saranno le cartoline dedicate alle nostre tradizioni.

UN’ASSOCIAZIONE GIOVANE CON GRANDE VISIONE

Fondata appena un anno fa, l’Associazione Vetrine Vibonesi è nata con l’intento di fornire supporto alle attività commerciali locali, rappresentando un punto di riferimento e sostegno per il tessuto economico della città. Nel suo primo anno di attività, l’associazione ha lanciato numerose iniziative destinate a promuovere e vivacizzare l’ambiente commerciale e culturale del territorio.

“VIBO IN CARTOLINA” È ANCHE UN IMPEGNO PER L’AMBIENTE

Ciò che rende “Vibo in Cartolina” particolarmente significativo è il suo impatto ambientale positivo. Le donazioni raccolte attraverso la vendita delle cartoline, disponibili in tutte le attività associate, saranno destinate a finanziare un ambizioso progetto di piantumazione di nuovi alberi in città. Questo impegno concreto verso la sostenibilità ambientale testimonia la volontà dell’associazione di contribuire attivamente al miglioramento della qualità della vita urbana, combinando promozione economica e responsabilità ecologica in un circolo virtuoso.

Alcune delle cartoline

UN FUTURO DI PROGETTI PER LA CITTÀ DI VIBO

“Vibo in Cartolina” rappresenta solo l’inizio di un più ampio piano d’azione che l’associazione Vetrine Vibonesi intende sviluppare nei prossimi mesi. Numerosi altri progetti sono già in fase di sviluppo, tutti accomunati dall’obiettivo di rafforzare ulteriormente il legame tra il commercio locale e la comunità. Attraverso queste iniziative, l’associazione continua a promuovere un modello di crescita economica e sociale sostenibile per Vibo Valentia, confermandosi come catalizzatore fondamentale per il rinnovamento e la vitalità della città calabrese.

VIBO IN CARTOLINA: COME PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA

Le cartoline sono disponibili presso tutte le attività commerciali associate alle Vetrine Vibonesi. Ogni acquisto rappresenta un piccolo ma significativo gesto per sostenere sia la promozione culturale del territorio sia la creazione di una città più verde e sostenibile.