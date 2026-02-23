Mileto, al Cantiere musicale internazionale apre la classe di organo liturgico

1 minuto per la lettura

Apre al Cantiere musicale internazionale di Mileto la classe didattica di Organo liturgico, si tratta di un corso di studio e formazione estremamente raro tenuto dal maestro Giusy Alessi

MILETO (VIBO VALENTIA) – Si allarga l’offerta didattica e formativa del Cantiere musicale internazionale Aps di Mileto, fondato e diretto dal pianista di fama internazionale Roberto Giordano e attivo da oltre dieci anni nel territorio regionale con sinergie con enti ed artisti di caratura nazionale ed internazionale. Nasce, infatti, proprio a Mileto la prima classe didattica di Organo Liturgico del territorio.

«La volontà da parte del sodalizio miletese – si legge in una nota diffusa dalla dirigenza dell’ente culturale – è quella di rispondere a un’esigenza divenuta sempre più attuale, ovvero quella di formare organisti in grado di animare le funzioni liturgiche della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea». Una iniziativa direttamente dedicata al territorio della provincia di Vibo Valentia, quindi, ma che in realtà si propone un obiettivo più importante ed ambizioso. I corsi di organisti, infatti, sono una specialità artistica non particolarmente diffusa tra le scuole di formazione nel territorio non solo provinciale ma anche regionale. La creazione di un corso dedicato, quindi, rappresenta la volontà del Cantiere musicale internazionale di offrire l’occasione di studiare uno strumento a chi oggi fatica a trovare un corso didattico dedicato.

«Al tempo stesso – prosegue la nota – il corso si propone di avvicinare gli allievi al repertorio organistico storico, fondamentale anche per altre aree della formazione strumentale e vocale. Il corso, che avrà inizio già dal mese di marzo, verrà tenuto dal Maestro Giusy Alessi, diplomata in pianoforte, organo e didattica della musica presso il Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria. L’iniziativa – conclude il testo – rappresenta un’importante occasione per quanti desiderano accostarsi a una formazione strutturata di questo strumento».