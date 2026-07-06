Dagli alberi abbattuti nasceranno opere d'arte: il progetto del Comune di Vibo per la Villa

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La Giunta del Comune di Vibo Valentia ha dato il via libera a un atto di indirizzo per la realizzazione di sculture artistiche ricavate dai tronchi degli alberi rimossi nella Villa Comunale “Capitano Nazzareno Cremona”

VIBO VALENTIA – Trasformare alberi non più recuperabili in un patrimonio artistico permanente: è questa l’idea alla base dell’iniziativa approvata dalla Giunta comunale di Vibo Valentia, che ha dato il via libera a un atto di indirizzo per la realizzazione di sculture artistiche ricavate dai tronchi degli alberi rimossi nella Villa Comunale “Capitano Nazzareno Cremona”.

Il progetto nasce dalla necessità di intervenire su alcune alberature che, a seguito di verifiche fitosanitarie e di stabilità effettuate da un agronomo incaricato dall’Amministrazione, sono risultate compromesse e potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità. Per questo motivo SI è disposta la loro rimozione, esclusivamente per ragioni di sicurezza.

Anziché destinare il materiale legnoso allo smaltimento, il Comune ha scelto di valorizzarlo attraverso un progetto artistico e culturale. L’obiettivo è trasformare i tronchi in opere scultoree che conservino la memoria degli alberi abbattuti, contribuendo al tempo stesso ad arricchire il patrimonio artistico della Villa Comunale e a promuovere un modello di sostenibilità basato sul recupero dei materiali naturali.

Con la deliberazione, la Giunta ha espresso l’indirizzo politico affinché si avviino tutte le procedure amministrative necessarie all’affidamento dell’incarico per la progettazione e la realizzazione delle sculture. L’intervento dovrà perseguire finalità di valorizzazione del patrimonio comunale, riqualificazione estetica degli spazi pubblici, promozione dell’arte e recupero sostenibile del legno proveniente dagli abbattimenti.

LE SPESE COPERTE DA RISORSE DEL BILANCIO DEL COMUNE DI VIBO

Per l’iniziativa si è fissato un limite massimo di spesa pari a 4.500 euro, somma che sarà coperta con risorse già previste nel bilancio comunale. Gli adempimenti operativi sono affidati al Responsabile del Settore Ambiente, che dovrà curare tutte le fasi necessarie alla concreta attuazione del progetto.

La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, consentendo così l’avvio delle procedure per trasformare quello che sarebbe stato un semplice materiale di risulta in un elemento di valorizzazione artistica e ambientale della Villa Comunale, uno dei principali spazi verdi della città.