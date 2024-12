Job Italia Agenzia per il lavoro a Vibo Valentia, un anno di successi, vera opportunità per lavoratori e aziende

2 minuti per la lettura

L’agenzia per il lavoro Job Italia a Vibo Valentia ha realizzato un anno di successi, profilando oltre 1200 utenti, reclutando personale qualificato per le aziende calabresi.

Job Italia a Vibo Valentia è diventata una guida per le persone in cerca di occupazione o di re-inserimento lavorativo.

Job Italia mediante l’acquisizione della quota di maggioranza di Lavoro Mio ha dato vita ad una nuova realtà, con un giro d’affari di circa 120 milioni di euro, radicata in aree dalle alte potenzialità per il lavoro in somministrazione e più in generale per i servizi per il lavoro.

“La scelta di essere presenti nella Regione Calabria, – spiega Leo Mari amministratore unico di Job Italia spa – una terra ricca di potenzialità e in continua crescita, non fa altro che rafforzare la motivazione che è alla base della nostra mission: generare valore attraverso i talenti delle persone con cui veniamo in contatto”.

Job Italia con la prima filiale in Calabria, in via Pasquale de Maria a Vibo Valentia, ha creato nel giro di un anno un centro operativo dedicato alla progettazione e realizzazione di soluzioni personalizzate in ambito Risorse Umane. Le risorse sono il potenziale da esprimere e mettere a disposizione delle realtà economiche territoriali dei partner attraverso processi di consulenza dedicati.

Con l’accreditamento da parte della Regione Calabria per le Politiche Attive in un anno sono riusciti a profilare 1200 utenti, diventando così un punto di riferimento per le persone in cerca di occupazione o di re-inserimento lavorativo.

La filiale di Vibo Valentia offre un servizio agli operatori economici presenti sul territorio siano esse aziende private o pubbliche amministrazioni. Raccolgono l’offerta di lavoro disponibile, mettendo a disposizione degli utenti operatori esperti nella gestione delle risorse umane, che con professionalità affiancano i candidati nella redazione del curriculum vitae, supportandoli nella preparazione alla conduzione di colloqui di lavoro per indirizzarli verso opportunità aperte dai partner.

I valori che rispecchiano gli obiettivi prefissati di Job Italia sono etica, intesa come rispetto dei diritti dei lavoratori, integrità del processo di selezione e trasparenza nelle relazioni con i clienti e i candidati. La visione di Job Italia punta anche alla sostenibilità intesa come espressione di inclusione sociale, considerando un dovere di ricoprire responsabilmente il ruolo di facilitatori per favorire l’inclusione di persone svantaggiate o con disabilità, promuovendo la parità di opportunità e l’accesso a un lavoro dignitoso per tutti.