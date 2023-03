Sbarco di migranti in arrivo a Vibo Marina

1 minuto per la lettura

Sbarco di migranti in vista a Vibo Marina, manca l’ufficialità ma le istituzioni del territorio si stanno già muovendo per l’accoglienza

VIBO VALENTIA – Gli sbarchi di migranti sembrano destinati a toccare nuovamente il territorio di Vibo Valentia. Manca ancora l’ufficialità – che si saprà nelle prossime ore – ma le istituzioni del territorio, Prefettura e Comune in primis, si sono già attivate in maniera preventiva per farsi trovare pronte in caso di approdo al porto di Vibo Marina di una nave con a bordo i profughi in programma nella sera di venerdì. Il problema è che attualmente manca una location idonea in cui sistemare gli extracomunitari e pertanto si sta cercando di individuare soluzioni, anche con il supporto delle associazioni.

Gli sbarchi si erano verificati con una certa regolarità tra il 2016 e il 2017, quando lo scalo di Vibo Marina era stato individuato come meta di approdo alternativa a quelle solite. La maggior parte dei migranti era stata trasferita in altre regioni della Penisola ma un numero residuale, in particolare costituito da minori non accompagnati, dopo le apposite visite mediche, era rimasto nel territorio in alcune strutture site a Vibo Marina, Briatico, Nicotera, Brognaturo e in altri centri ancora.

Si resta, dunque, in attesa di capire se la destinazione di Vibo verrà confermata oppure sarà cambiata in queste ore.