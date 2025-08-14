Tonnara di Bivona, l’apertura “continuata” che non c’è stata

2 minuti per la lettura

Doveva essere apertura in orario continuato per consentire a tutti di ammirare i piccoli tesori custoditi al suo interno ma i cancelli della Tonnara di Bivona sono rimasti chiusi

Vibo Valentia – Da giorni sui canali social campeggiava l’annuncio: “TONNARA DI BIVONA, APERTURA STRAORDINARIA. Dal 12 al 14 agosto la storica Tonnara di Bivona, con i suoi affascinanti barconi, ha aperto le sue porte al pubblico, con orario continuato 10:00 – 23:30”.

Un invito allettante, rilanciato anche sulla pagina ufficiale del Comune di Vibo Valentia, che prometteva ai cittadini e ai turisti la possibilità di visitare senza interruzioni uno dei luoghi più suggestivi della costa vibonese. Peccato, però, che almeno nella giornata di oggi – 14 agosto – le porte siano rimaste chiuse ben oltre l’ora di pranzo.

La segnalazione è arrivata da alcuni cittadini, uno dei quali ha raccontato: “Alle 13:00 sono arrivato davanti alla Tonnara e ho trovato i locali sbarrati. Ho atteso pensando a una breve pausa pranzo, ma alle 16:30 era ancora tutto chiuso. Perché diffondere un’informazione non veritiera, per di più su un canale ufficiale? E se fosse stato un turista?”.

TONNARA DI BIVONA, DA APERTURA IN ORARIO CONTINUATO A CANCELLI CHIUSI PER ORE

La persona, originaria di Vibo ma residente altrove, ha espresso rammarico per non aver potuto visitare un bene che considera parte della sua identità culturale: “Ho visto numerose tonnare in Sicilia, ma una cosa del genere non mi era mai capitata”.

Abbiamo verificato di persona: alle 16:30 del 14 agosto, i cancelli della Tonnara di Bivona erano effettivamente chiusi, senza alcun cartello che giustificasse la chiusura o aggiornasse gli orari. L’annuncio parlava chiaro: dalle 10 alle 23:30, di fatto senza interruzioni. Un disservizio che stride con il tono entusiastico del post del Comune, che concludeva con un invito: “Vi aspettiamo per scoprire questo gioiello della nostra costa e vivere un’esperienza unica”. Esperienza che, per molti, si è fermata davanti a un cancello chiuso.