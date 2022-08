Era ricercata per rapina in Polonia, 41enne arrestata nel Vibonese

1 minuto per la lettura

VIBO VALENTIA – Ricercata polacca arrestata nel Vibonese. Passeggiava tranquillamente nella zona di Bivona, frazione di Vibo Valentia, ma la sua presenza è stata notata dagli agenti della sezione volanti che si sono insospettiti e le si sono avvicinati.

È finita così la latitanza di una donna di 41 anni, di origine polacca, K. M. K. destinataria di un mandato di cattura internazionale per una serie di reati commessi nel proprio Paese.

Ricercata per rapina in Polonia arrestata a Bivona

La donna, che è stata condotta in caserma dove le è stato notificato il provvedimento restrittivo, è accusata di rapina. Per diverso tempo, allontanatasi dalla Polonia e stabilitasi nel Vibonese, è riuscita a sottrarsi alle forze dell’ordine. Questa volta i poliziotti, impegnati in un servizio di controllo del territorio per scongiurare furti in appartamento, hanno notato la 41enne straniera aggirarsi nella zona e l’hanno subito affiancata.

La donna non ha saputo dare spiegazioni convincenti sulla sua presenza e pertanto sono scattate le verifiche sulla sua identità una volta accertata la quale si è proceduto all’arresto. La donna è stata condotta nel carcere femminile di Reggio Calabria in attesa dell’estradizione in Polonia.