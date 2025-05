Atti vandalici al Giardino degli Dei a Capo Vaticano. Si indaga

2 minuti per la lettura

Cartelli distrutti e gettati sotto le falesie a Ricadi: indagini in corso grazie alle telecamere sugli atti vandalici al Giardino degli Dei a Capo Vaticano. E’ uno dei simboli naturalistici più amati della Costa degli Dei

RICADI (VV) – Un atto vandalico sconcertante ha colpito nella notte il suggestivo Giardino degli Dei. Uno degli spazi più amati di Capo Vaticano, nel comune di Ricadi. Alcuni cartelli informativi installati lungo il percorso del Belvedere dei Cannoni sono stati strappati dai paletti in legno e lanciati giù dalle falesie, deturpando una delle aree più belle e fotografate della costa tirrenica calabrese.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nell’area hanno ripreso chiaramente il gruppo di vandali in azione, attorno all’1:50 della notte. I video mostrano non solo chi ha materialmente compiuto il gesto, ma anche chi assisteva in silenzio. Le forze dell’ordine stanno esaminando i volti e i movimenti per procedere all’identificazione dei responsabili.

Il Giardino degli Dei, da circa un anno gestito dall’azienda “Acqua degli Dei”, è un giardino mediterraneo a picco sul mare. Accessibile gratuitamente a residenti e turisti. Solo poche ore prima del gesto vandalico, erano state piantate nuove essenze floreali per arricchire ulteriormente questo angolo di paradiso di Capo Vaticano.

«Un gesto vile e inaccettabile – commentano dalla direzione di Acqua degli Dei – che colpisce non solo noi, ma tutta la comunità di Ricadi. Questo luogo rappresenta un patrimonio collettivo, ed è dovere di tutti proteggerlo. In questo contesto, appare doveroso rivolgere un appello accorato ai genitori e ai familiari: è fondamentale educare i più giovani al rispetto dei luoghi pubblici, della natura e del lavoro altrui. Chi si rende protagonista di simili atti non solo danneggia il bene comune, ma si espone anche a conseguenze legali concrete. Il messaggio è dunque chiaro: i responsabili sono stati ripresi e sono in corso indagini. Ci auguriamo che episodi simili non si ripetano più e che questo serva da monito per tutti».

I vandali ripresi e le indagini sono in corso: “Chi ha commesso questo atto vandalico a Capo Vaticano dovrà rispondere delle proprie azioni. E nonostante il danno subito noi proseguiremo con determinazione l’opera di tutela e valorizzazione del Giardino degli Dei, che rimane un simbolo di bellezza, cultura e identità per Capo Vaticano e tutta la Calabria”.