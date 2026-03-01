Vibo Valentia, arrestato uomo con oltre 100 grammi di droga

1 minuto per la lettura

La Polizia di Stato arresta per droga un uomo in provincia di Vibo, trovate marijuana, hashish e cocaina grazie a una segnalazione tramite YouPol

La Polizia di Stato di Vibo Valentia ha arrestato un uomo residente in provincia dopo aver trovato, nella sua abitazione, oltre 100 grammi di droga e materiale per il confezionamento delle dosi. Gli investigatori hanno agito su delega della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, che ha coordinato l’intervento partito da una segnalazione arrivata tramite YouPol, l’app della Polizia che consente ai cittadini di denunciare episodi di spaccio o violenza in modo diretto e anche anonimo.

ARRESTO PER DROGA GRAZIE A SEGNALAZIONE SU YOUPOL

Gli agenti della Squadra Mobile, insieme a un’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno eseguito una perquisizione in un’abitazione situata nella frazione marina del capoluogo. Quando i poliziotti hanno raggiunto la casa, l’uomo ha provato a liberarsi di una sacca in tessuto sintetico lanciandola oltre la recinzione del giardino. Gli operatori, che avevano già circondato l’edificio, lo hanno bloccato e hanno recuperato la borsa.

DROGA NASCOSTA IN GIARDINO

All’interno, i poliziotti hanno trovato 53,1 grammi di marijuana, 54,6 grammi di hashish e 2,3 grammi di cocaina. Durante la perquisizione hanno sequestrato anche bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, strumenti che indicano un’attività di spaccio organizzata.

Dopo aver raccolto tutti gli elementi, gli investigatori hanno arrestato l’uomo e lo hanno accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti. Il giudice ha poi convalidato l’arresto, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.

Ancora una volta la collaborazione dei cittadini si è rivelata decisiva. Le segnalazioni inviate tramite YouPol arrivano in tempo reale alle centrali operative delle Questure, permettendo interventi rapidi e mirati grazie al sistema di geolocalizzazione dell’app.