Incidente a Vibo, auto si ribalta e va fuori strada: 4 giovani feriti

1 minuto per la lettura

Incidente a Vibo, dove una Lancia Ypsilon, con quattro giovani a bordo si ribaltata dopo aver perso aderenza in curva: feriti i giovani a bordo. L’incidente su viale della Pace

Grave incidente stradale questa mattina, 1 novembre 2025, su viale della Pace, a Vibo Valentia. Una Lancia Ypsilon con quattro giovani a bordo si è ribaltata dopo aver perso aderenza in curva, terminando la corsa contro la balaustra dell’affaccio panoramico. L’impatto con il guardrail ha evitato che l’auto precipitasse nel vuoto, scongiurando conseguenze ben più gravi.

I quattro occupanti sono stati soccorsi e trasportati in codice giallo all’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita, ma le condizioni di due passeggeri destano particolare attenzione da parte dei medici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il veicolo, e gli agenti della Polizia locale, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.

LE CAUDE DELL’INCIDENTE DI VIBO DOVE QUATTRO GIOVANI SONO RIMASTI FERITI

Le cause dell’incidente sono al vaglio delle autorità competenti. Secondo una prima ricostruzione, la perdita di controllo potrebbe essere causata da un mix di velocità e fondo stradale reso viscido dalla pioggia. Effettuati i controlli tossicologici di rito sugli occupanti.