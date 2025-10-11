Vibo, Baker Hughes: investimenti per 12 milioni di euro

2 minuti per la lettura

L’annuncio della Baker Hughes durante l’incontro con la Fiom-Cgil: investimenti per 12 milioni per lo stabilimento di Vibo. Il sindacato: «Un segnale di fiducia per la Calabria e il Mezzogiorno»

DODICI milioni di euro di nuovi investimenti nel biennio e ulteriori risorse previste nei prossimi cinque anni: sono questi i numeri annunciati da Baker Hughes per lo stabilimento di Vibo Valentia, al centro dell’incontro che si è svolto presso la sede aziendale tra i vertici del gruppo e le organizzazioni sindacali.

La Fiom-Cgil ha espresso soddisfazione per l’esito del confronto, definendo “positivo” il piano industriale e sottolineando come il nuovo pacchetto di investimenti confermi il rafforzamento della presenza di Baker Hughes in Italia e, in particolare, in Calabria. Secondo la Fiom, questa prospettiva testimonia la centralità dello stabilimento vibonese nelle strategie industriali del gruppo, e rappresenta un riconoscimento concreto del lavoro svolto dai dipendenti e dal territorio.

Durante l’incontro, i rappresentanti sindacali hanno ribadito l’importanza di mantenere un dialogo costante con l’azienda per monitorare tutte le fasi del piano, con attenzione alla qualità degli interventi, all’impatto occupazionale e allo sviluppo delle professionalità. Negli ultimi cinque anni lo stabilimento ha già registrato un raddoppio del personale, raggiungendo le 150 unità previste entro il 2025, con ulteriori incrementi attesi nel prossimo biennio, anche grazie alla collaborazione con l’Università della Calabria (Unical).

BAKER HUGHES, INVESTIMENTI NELLO STABILIMENTO DI VIBO, PUNTO D’ECCELLENZA DEL GRUPPO

Per la Fiom-Cgil, è altrettanto fondamentale estendere il confronto anche all’indotto, che oggi vale circa 30 milioni di euro, garantendo l’applicazione del contratto collettivo nazionale, il rispetto della legalità e la tutela della sicurezza sul lavoro. «Oggi lo stabilimento di Vibo Valentia rappresenta un punto di eccellenza per l’intero gruppo Baker Hughes – sottolinea la Fiom – con lavorazioni di alto valore strategico e professionale, grazie anche all’impegno e alla competenza dei lavoratori calabresi».

La Fiom-Cgil, in coordinamento con Fim e Uilm, sta lavorando con la direzione nazionale del gruppo per definire un accordo complessivo che disciplini la destinazione dei 300 milioni di euro di investimenti e delle 300 nuove assunzioni annunciate dal CEO di Baker Hughes.

«Portare nuovi investimenti a Vibo Valentia – conclude la Fiom – rappresenta non solo una garanzia di sviluppo industriale e occupazionale per la Calabria, ma anche un segnale concreto di rilancio per l’intero Mezzogiorno».