Piazza Municipio, 1 milione di euro per uno spettacolo desolante

2 minuti per la lettura

Già aspramente criticata dai cittadini, per la centralissima piazza Municipio di Vibo adesso si aggiunge un altro motivo di critica: i giochi d’acqua previsti dal progetto per ora non funzionano.

VIBO VALENTIA – Le polemiche sulla nuova Piazza Martiri d’Ungheria (meglio conosciuta come Piazza Municipio) non sono mai mancate; c’è stato addirittura chi, preso da un attacco nostalgico, rimpiangeva i vecchi “formaggini”, ma sia durante la visione del progetto, sia durante i lavori che al termine degli stessi, molti vibonesi hanno visibilmente sorto il naso per la nuova veste dello storico luogo di incontro di Vibo Valentia. Per molti poco funzionale, con quel dislivello giudicato da più voci insidioso, poco illuminata, soprattutto nella sua parte centrale, e di fatto scarna. Insomma, a ben vedere gli altri progetti presentati forse c’era di meglio.

PROVE FALLITE: UN RIVOLO E UNA POZZANGHERA

Il problema della nuova piazza non è solo una questione estetica ma anche pratica. Sì, perché la progettazione prevedeva la realizzazione di un sistema idraulico che avrebbe azionato dei giochi d’acqua (zampilli e quant’altro). Una novità indubbiamente interessante, se solo il meccanismo funzionasse. Eh sì, perché le prove attuate nella mattinata odierna dai tecnici comunali sono fallite miseramente, trasformandosi in uno spettacolo desolante. L’acqua fuoriesce con pochissima pressione dai fori posti nella parte alta della piazza e raggiunge la zona che dovrebbe fungere da raccolta creando una specie di laghetto artificiale, ma come si può tranquillamente vedere dal video, il risultato è stato deludente. Il rivolo a monte ha percorso la piazza fino alla parte più bassa che si è trasformata in una pozzanghera. Nessun laghetto, nessuno spettacolo suggestivo. Servirà dunque intervenire.

LA RIGENERAZIONE DI PIAZZA MUNICIPIO A VIBO COSTATA 1 MILIONE DI EURO

E chiaramente la domanda da porsi, adesso, è la seguente: “Ma con tutti i soldi spesi (ricordiamo che l’opera è costata un milione di euro, fondi dell’emendamento “Mangialavori”,) questo è il risultato?”. E infatti il video postato sui social dal capogruppo del Pd, Francesco Colelli, sta facendo incetta di commenti sarcastici dei vibonesi: “Questo è il concetto di “bello” che chi ci ha lasciato in eredità chi ci ha preceduto – ha commentato alludendo al fatto che il concorso, la progettazione e i lavori sono stati avviati dalla precedente amministrazione comunale di centrodestra – Una rigenerazione urbana fallimentare su tutta la linea. Quando ci chiedono “Cosa state facendo?” la nostra risposta è semplice: Passiamo il tempo a correggere gli errori altrui, e sono sicuro che anche questa volta sapremo correggere queste oscenità”.