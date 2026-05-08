FOTO – In migliaia a Vibo alla fiaccolata per sostenere le vittime delle intimidazioni

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Le foto della fiaccolata promossa dalla Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea a Vibo in solidarietà alle vittime dell’ondata di intimidazioni

Le foto di alcuni dei momenti più toccanti della fiaccolata promossa dalla Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea e dalla Parrocchia Gesù Salvatore di Jonadi nell’area industriale tra Vibo e Vena di Jonadi per esprimere solidarietà alle vittime della recente ondata di intimidazioni che ha colpito diversi imprenditori della zona.

Circa millecinquecento persone, amministratori locali, imprenditori, esponenti del mondo sindacale, dell’associazionismo, erano presenti all’appuntamento esprimendo con la loro presenza da un lato la condanna per questi gesti vili e criminali e dall’altro la solidarietà e la vicinanza agli imprenditori.