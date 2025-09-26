Rinascita Scott, richieste di condanna per oltre 2500 anni

6 minuti per la lettura

Si è chiusa la requisitoria del processo Rinascita Scott con le richieste dell’accusa per i 214 imputati: in tutto oltre 2500 anni per 208 persone (6 richieste di assoluzione)

LAMEZIA – Oltre 2.500 anni di carcere. 2.507 per la precisione. Quelli richiesti oggi in aula bunker, dopo 10 udienze e 70 ore di discussione, dalla Procura generale di Catanzaro nel filone ordinario del maxi processo Rinascita-Scott, che in Appello ripercorre l’intero sistema di potere della ’ndrangheta vibonese. I pm antimafia Antonio De Bernardo e Annamaria Frustaci hanno avanzato 208 richieste di condanna, tracciando un quadro che conferma le alleanze, le gerarchie e le collusioni emerse in primo grado.

Le pene più alte – 30 anni di reclusione – sono state chieste per i boss Saverio Razionale (San Gregorio d’Ippona) e Rosario Pugliese, detto Cassarola, esponente di spicco delle “nuove leve” vibonesi. Conferma della condanna a 30 anni è stata invocata anche per il capo storico di Limbadi Luigi Mancuso, per Giuseppe Antonio Accorinti (Zungri), per Paolino Lo Bianco (Vibo) e per Domenico Bonavota (Sant’Onofrio). Per i fratelli di quest’ultimo, Pasquale e Nicola, la Procura ha chiesto rispettivamente 28 e 26 anni.

Ampio spazio è stato dedicato ai rapporti fra ’ndrangheta, professioni e politica. Per l’avvocato ed ex parlamentare Giancarlo Pittelli, condannato in primo grado a 11 anni, la Procura ha chiesto un aggravio a 14 anni. Stessa pena invocata per l’avvocato Francesco Stilo, già condannato a 14 anni. Chiesta inoltre una pesante riforma della condanna per l’ex consigliere regionale Pietro Giamborino, passato da un anno e sei mesi a 20 anni nella richiesta d’appello. Per l’ex comandante provinciale dei Carabinieri di Catanzaro Giorgio Naselli, la richiesta è di 6 anni (in primo grado due anni e sei mesi).

In primo grado (20 novembre 2023) erano arrivate 207 condanne e 131 assoluzioni, per un totale di oltre 2.120 anni di carcere. Ora la Procura chiede la riformulazione della sentenza per 61 posizioni, comprese quelle con pene da rideterminare. Nel frattempo, 14 imputati hanno già definito la propria posizione con condanne concordate, tra cui Salvatore Morelli (19 anni) e Antonio La Rosa (16 anni). Confermata in via definitiva l’assoluzione dell’ex sindaco di Pizzo Gianluca Callipo, dopo la rinuncia all’appello del pubblico ministero.

La requisitoria ha ricostruito la mappa dei clan nel Vibonese, con al vertice il clan Mancuso e le articolazioni territoriali di Sant’Onofrio, San Gregorio e Vibo città, fino ai legami con imprenditori, professionisti e politici. «Un sistema che – hanno sostenuto i pm – ha saputo rigenerarsi nel tempo, mantenendo intatti potere e influenza».

La parola passa ora alle difese e, successivamente, alla Corte d’Appello di Catanzaro per la sentenza prevista entro la fine dell’anno.

RINASCITA SCOTT, LE RICHIESTE DI CONDANNA