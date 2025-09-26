X
<
>

Rinascita Scott, richieste di condanna per oltre 2500 anni

L'aula bunker dove si svolge il processo Rinascita Scott

Operazione Rinascita Scott
Si è chiusa la requisitoria del processo Rinascita Scott con le richieste dell’accusa per i 214 imputati: in tutto oltre 2500 anni per 208 persone (6 richieste di assoluzione)

LAMEZIA – Oltre 2.500 anni di carcere. 2.507 per la precisione. Quelli richiesti oggi in aula bunker, dopo 10 udienze e 70 ore di discussione, dalla Procura generale di Catanzaro nel filone ordinario del maxi processo Rinascita-Scott, che in Appello ripercorre l’intero sistema di potere della ’ndrangheta vibonese. I pm antimafia Antonio De Bernardo e Annamaria Frustaci hanno avanzato 208 richieste di condanna, tracciando un quadro che conferma le alleanze, le gerarchie e le collusioni emerse in primo grado.

Le pene più alte – 30 anni di reclusione – sono state chieste per i boss Saverio Razionale (San Gregorio d’Ippona) e Rosario Pugliese, detto Cassarola, esponente di spicco delle “nuove leve” vibonesi. Conferma della condanna a 30 anni è stata invocata anche per il capo storico di Limbadi Luigi Mancuso, per Giuseppe Antonio Accorinti (Zungri), per Paolino Lo Bianco (Vibo) e per Domenico Bonavota (Sant’Onofrio). Per i fratelli di quest’ultimo, Pasquale e Nicola, la Procura ha chiesto rispettivamente 28 e 26 anni.

Ampio spazio è stato dedicato ai rapporti fra ’ndrangheta, professioni e politica. Per l’avvocato ed ex parlamentare Giancarlo Pittelli, condannato in primo grado a 11 anni, la Procura ha chiesto un aggravio a 14 anni. Stessa pena invocata per l’avvocato Francesco Stilo, già condannato a 14 anni. Chiesta inoltre una pesante riforma della condanna per l’ex consigliere regionale Pietro Giamborino, passato da un anno e sei mesi a 20 anni nella richiesta d’appello. Per l’ex comandante provinciale dei Carabinieri di Catanzaro Giorgio Naselli, la richiesta è di 6 anni (in primo grado due anni e sei mesi).

In primo grado (20 novembre 2023) erano arrivate 207 condanne e 131 assoluzioni, per un totale di oltre 2.120 anni di carcere. Ora la Procura chiede la riformulazione della sentenza per 61 posizioni, comprese quelle con pene da rideterminare. Nel frattempo, 14 imputati hanno già definito la propria posizione con condanne concordate, tra cui Salvatore Morelli (19 anni) e Antonio La Rosa (16 anni). Confermata in via definitiva l’assoluzione dell’ex sindaco di Pizzo Gianluca Callipo, dopo la rinuncia all’appello del pubblico ministero.

La requisitoria ha ricostruito la mappa dei clan nel Vibonese, con al vertice il clan Mancuso e le articolazioni territoriali di Sant’Onofrio, San Gregorio e Vibo città, fino ai legami con imprenditori, professionisti e politici. «Un sistema che – hanno sostenuto i pm – ha saputo rigenerarsi nel tempo, mantenendo intatti potere e influenza».
La parola passa ora alle difese e, successivamente, alla Corte d’Appello di Catanzaro per la sentenza prevista entro la fine dell’anno.

RINASCITA SCOTT, LE RICHIESTE DI CONDANNA

  1. Ambrogio Accorinti  19 anni e 6 mesi
  2. Pietro Accorinti  21 anni
  3. Domenico Rosario Aiello  1 anno e 3 mesi
  4. Irene Altamura  10 mesi
  5. Domenico Anello  3 anni
  6. Domenico Artusa  assoluzione
  7. Mario Artusa  21 anni
  8. Umberto Maurizio Artusa  18 anni
  9. Vittoria Artusa assoluzione
  10. Bruno Barba  18 anni
  11. Francesco Barba  17 anni e 6 mesi
  12. Nicola Barba  7 anni e 9 mila euro di multa
  13. Vincenzo Barba  28 anni
  14. Francesco Barbieri (classe 1965)  24 anni
  15. Francesco Barbieri (classe 1988)  6 anni e 6 mesi
  16. Michelangelo Barbieri  18 anni
  17. Giuseppe Barbuzza 4 anni e 6 mesi
  18. Francesco Bognanni  17 anni
  19. Francesco Bonavena  19 anni
  20. Domenico Bonavota  30 anni
  21. Michele Bonavota  16 anni
  22. Nicola Bonavota  26 anni
  23. Pasquale Bonavota  28 anni
  24. Salvatore Bonavota  16 anni
  25. Giulio Calabretta  1 anno e 8 mesi
  26. Giuseppe Calabretta  4 mesi
  27. Domenico Camillò  26 anni
  28. Giuseppe Camillò  23 anni
  29. Francesco Cannatà  3 anni e 3 mesi
  30. Cristian Domenico Capomolla  10 anni
  31. Filippina Carà  17 anni e 6 mesi
  32. Francesco Carnovale  16 anni
  33. Domenico Catania  9 anni e 4 mesi
  34. Filippo Catania  22 anni
  35. Fortunato Ceraso  17 anni e 4 mesi
  36. Danilo Chiaramonte  8 mesi
  37. Domenico Cichello  18 anni
  38. Rocco Cichello  4 anni
  39. Maria Carmela Ciconte  7 anni
  40. Francesco Cirianni  2 anni
  41. Francesca Collotta  10 anni
  42. Salvatore Contartese  4 anni e 6 mesi
  43. Francesco Cracolici  20 anni
  44. Chiarina Cristelli  11 anni
  45. Domenico Crudo assoluzione
  46. Domenico Cugliari (classe 1959)  22 anni e 6 mesi
  47. Domenico Cugliari (classe 1982)  19 anni e 4 mesi
  48. Giuseppe Cugliari  17 anni
  49. Maria Teresa Cugliari  4 anni
  50. Raffaele Cugliari  18 anni
  51. Pino Cuomo  1 anno e sei mesi
  52. Antonio Emiliano Curello  18 anni
  53. Nazzareno Antonio Curello  16 anni
  54. Saverio Curello  18 anni
  55. Giuseppe D’Andrea  20 anni
  56. Paola De Caria  20 anni
  57. Vincenzo De Filippis  4 anni e mille euro di multa
  58. Franco Domenico De Iasio  3 anni e 9 mesi
  59. Giuseppina De Luca  4 anni
  60. Daniela De Marco  2 anni e 4 mesi
  61. Mario De Rito  22 anni
  62. Massimiliano De Vita  3 anni e 4 mesi
  63. Cinzia De Vito  4 anni e 6 mesi
  64. Antonio Delfino  24 anni
  65. Rocco Delfino  5 anni
  66. Salvatore Delfino assoluzione
  67. Bruno Di Maria  4 anni
  68. Zhivka Taneva Dimitrova  2 anni
  69. Giuseppe Drago  4 anni e 4 mesi
  70. Onofrio D’Urzo  17 anni e 2 mesi
  71. Domenico Febbraro  16 anni
  72. Luigi Federici  25 anni
  73. Gianfranco Ferrante  20 anni e due mesi
  74. Filippo Fiarè  20 anni
  75. Michele Fiorillo  6 anni
  76. Nazzareno Fiorillo  6 anni
  77. Francesco Salvatore Fortuna  13 anni e 4 mesi
  78. Giuseppe Fortuna (classe 1963)  20 anni
  79. Giuseppe Fortuna (classe 1977)  17 anni
  80. Domenico Franzone  22 anni
  81. Antonio Fuoco  2 anni e 2 mesi
  82. Salvatore Furlano  17 anni
  83. Leonardo Fusca  assoluzione
  84. Nicola Fusca  18 anni
  85. Lucia Galati  un anno e otto mesi
  86. Raffaele Galloro  18 anni
  87. Maurizio Garisto  18 anni
  88. Luigi Garofalo  12 anni
  89. Benedetta Giamborino  4 anni
  90. Giovanni Giamborino  19 anni e 6 mesi
  91. Pietro Giamborino  20 anni
  92. Leonardo Greco  18 anni
  93. Domenico Grillo 3 anni
  94. Filippo Grillo  5 anni
  95. Pietro Grillo  3 anni
  96. Antonio Guastalegname  8 anni
  97. Davide Inzillo  3 anni
  98. Roberto Jonadi  un anno
  99. Francesco Isolabella  10 anni
  100. Emanuele La Malfa  17 anni e 6 mesi
  101. Giuseppe La Piana  3 anni
  102. Saverio Lacquaniti  4 anni
  103. Andrea Lagrotteria  3 anni e 4 mesi
  104. Daniele Nazzareno Lagrotteria  19 anni
  105. Mirko Francesco Lagrotteria  5 anni e 6 mesi
  106. Nazzareno Latassa  4 anni
  107. Giovanni Lenza  due anni e 6 mesi
  108. Alfredo Antonio Lo Bianco  5 anni
  109. Antonino Lo Bianco  12 anni
  110. Carmela Lo Bianco  2 anni
  111. Carmelo Lo Bianco  16 anni
  112. Domenico Lo Bianco (classe 1962)  24 anni
  113. Domenico Lo Bianco (classe 1978)  7 anni
  114. Michele Lo Bianco (classe 1999)  due anni
  115. Michele Lo Bianco (classe 1975)  5 anni
  116. Michele Lo Bianco (classe 1948)  16 anni e 6 mesi
  117. Orazio Lo Bianco  24 anni
  118. Paolino Lo Bianco  30 anni
  119. Vincenzo Lo Gatto  18 anni
  120. Elisabetta Lo Iacono  7 anni e 10 mila euro di multa
  121. Mario Lo Riggio  17 anni
  122. Antonio Lopez Y Royo  10 mesi
  123. Gaetano Loschiavo  16 anni
  124. Alfred Luca  5 anni
  125. Michele Pio Maximiliano Macrì  18 anni
  126. Antonio Macrì (classe 1957)  20 anni e 10 mesi
  127. Giuseppe Mancuso  16 anni e 8 mesi
  128. Luigi Mancuso  30 anni
  129. Domenico Mandaradoni  4 anni e 6 mesi
  130. Andrea Mantella  8 anni
  131. Salvatore Mantella  18 anni
  132. Michele Marinaro  10 anni
  133. Salvatore Francesco Mazzotta  23 anni
  134. Vincenzo Menniti  2 anni
  135. Domenico Bruno Moscato  4 anni
  136. Giorgio Naselli  6 anni
  137. Antonella Naso  3 anni
  138. Francesco Naso  18 anni
  139. Gregorio Giuseppe Naso  3 anni e 6 mesi
  140. Maria Teresa Naso  3 anni
  141. Giuseppe Navarra  7 anni
  142. Sebastiano Navarra  3 anni
  143. Valerio Navarra  23 anni
  144. Filippo Nesci  4 anni
  145. Emiliano Oliva  8 mesi
  146. Domenico Paglianiti  3 anni e 6 mesi
  147. Giuseppe Palmisano  4 anni
  148. Agostino Papaiani  20 anni
  149. Franco Papuzzo  6 anni
  150. Damiano Pardea  19 anni
  151. Raffaele Pardea  18 anni
  152. Rosario Pardea  3 anni e 4 mesi
  153. Francesco Michelino Patania  19 anni
  154. Salvatore Patania  20 anni
  155. Francesco Paternò  18 anni
  156. Paolo Petrolo  11 anni e 6 mesi
  157. Giancarlo Pittelli  14 anni
  158. Pietro Polito  3 anni
  159. Fortunato Pontoriero  2 anni e 8 mesi
  160. Isabella Preiti  3 anni
  161. Antonio Prestia  18 anni
  162. Antonio Profeta  6 anni e 6 mesi
  163. Giovanna Profiti  4 anni
  164. Vincenzo Pugliese Carchèdi  10 anni e 6 mesi
  165. Francesco Pugliese  16 anni
  166. Michael Joseph Pugliese  17 anni
  167. Rosario Pugliese  30 anni
  168. Vincenzo Puntoriero  20 anni
  169. Andrea Puntorno  6 anni e 6 mesi
  170. Saverio Razionale  30 anni
  171. Agostino Redi  10 anni
  172. Giovanni Rizzo  20 anni
  173. Giuseppe Rizzo  17 anni e 6 mesi
  174. Salvatore Rizzo  18 anni
  175. Francesco Romano  24 anni
  176. Paolo Romano  16 anni e 10 mesi
  177. Domenico Rubino  17 anni
  178. Francesco Ruffa  2 anni
  179. Antonio Ruggiero  3 anni e 6 mesi
  180. Antonio Scrugli  20 anni
  181. Giuseppe Serratore  14 anni
  182. Rosa Serratore  4 anni e 6 mesi
  183. Alessandro Sicari  4 anni
  184. Giovanni Sicari  25 anni
  185. Mario Sicari  2 anni
  186. Renato Signoretta  17 anni e 6 mesi
  187. Domenico Simonetti  18 anni
  188. Vincenzo Spasari  17 anni
  189. Marco Startari  17 anni
  190. Francesco Stilo  14 anni
  191. Cristian Surace  3 anni
  192. Giuseppe Suriano  18 anni e 6 mesi
  193. Eduard Tahiraj  7 anni e 3 mesi
  194. Francesco Tarzia  10 anni e 9 mesi
  195. Vincenzo Tassone  18 anni
  196. Vittorio Tedeschi  2 anni e 8 mesi
  197. Aurelio Paolo Tomaino  2 anni e 3 mesi
  198. Giuseppe Alessandro Tomaino  18 anni
  199. Antonio Giuseppe Tomeo  19 anni
  200. Antonio Mario Tripodi  7 anni e 4 mesi
  201. Danilo Josè Tripodi  14 anni
  202. Domenico Tripodi  assoluzione
  203. Sante Mario Tripodi  7 anni e 4 mesi
  204. Ylenia Tripolino  6 mesi
  205. Antonio Vacatello  30 anni
  206. Domenica Vacatello  4 anni
  207. Leonardo Domenico Vacatello  11 anni e 8 mesi
  208. Maria Vacatello  4 anni
  209. Francesco Valenti  1 anno e 8 mesi
  210. Orsola Ventrice  4 anni
  211. Antonio Ventura  18 anni
  212. Concetta Vozza  2 anni e 8 mesi
  213. Daniel Zinnà  4 anni
  214. Gaetano Zupo  10 mesi

