Rinascita Scott, richieste di condanna per oltre 2500 anni

Si è chiusa la requisitoria del processo Rinascita Scott con le richieste dell’accusa per i 214 imputati: in tutto oltre 2500 anni per 208 persone (6 richieste di assoluzione)
LAMEZIA – Oltre 2.500 anni di carcere. 2.507 per la precisione. Quelli richiesti oggi in aula bunker, dopo 10 udienze e 70 ore di discussione, dalla Procura generale di Catanzaro nel filone ordinario del maxi processo Rinascita-Scott, che in Appello ripercorre l’intero sistema di potere della ’ndrangheta vibonese. I pm antimafia Antonio De Bernardo e Annamaria Frustaci hanno avanzato 208 richieste di condanna, tracciando un quadro che conferma le alleanze, le gerarchie e le collusioni emerse in primo grado.
Le pene più alte – 30 anni di reclusione – sono state chieste per i boss Saverio Razionale (San Gregorio d’Ippona) e Rosario Pugliese, detto Cassarola, esponente di spicco delle “nuove leve” vibonesi. Conferma della condanna a 30 anni è stata invocata anche per il capo storico di Limbadi Luigi Mancuso, per Giuseppe Antonio Accorinti (Zungri), per Paolino Lo Bianco (Vibo) e per Domenico Bonavota (Sant’Onofrio). Per i fratelli di quest’ultimo, Pasquale e Nicola, la Procura ha chiesto rispettivamente 28 e 26 anni.
Ampio spazio è stato dedicato ai rapporti fra ’ndrangheta, professioni e politica. Per l’avvocato ed ex parlamentare Giancarlo Pittelli, condannato in primo grado a 11 anni, la Procura ha chiesto un aggravio a 14 anni. Stessa pena invocata per l’avvocato Francesco Stilo, già condannato a 14 anni. Chiesta inoltre una pesante riforma della condanna per l’ex consigliere regionale Pietro Giamborino, passato da un anno e sei mesi a 20 anni nella richiesta d’appello. Per l’ex comandante provinciale dei Carabinieri di Catanzaro Giorgio Naselli, la richiesta è di 6 anni (in primo grado due anni e sei mesi).
In primo grado (20 novembre 2023) erano arrivate 207 condanne e 131 assoluzioni, per un totale di oltre 2.120 anni di carcere. Ora la Procura chiede la riformulazione della sentenza per 61 posizioni, comprese quelle con pene da rideterminare. Nel frattempo, 14 imputati hanno già definito la propria posizione con condanne concordate, tra cui Salvatore Morelli (19 anni) e Antonio La Rosa (16 anni). Confermata in via definitiva l’assoluzione dell’ex sindaco di Pizzo Gianluca Callipo, dopo la rinuncia all’appello del pubblico ministero.
La requisitoria ha ricostruito la mappa dei clan nel Vibonese, con al vertice il clan Mancuso e le articolazioni territoriali di Sant’Onofrio, San Gregorio e Vibo città, fino ai legami con imprenditori, professionisti e politici. «Un sistema che – hanno sostenuto i pm – ha saputo rigenerarsi nel tempo, mantenendo intatti potere e influenza».
La parola passa ora alle difese e, successivamente, alla Corte d’Appello di Catanzaro per la sentenza prevista entro la fine dell’anno.
RINASCITA SCOTT, LE RICHIESTE DI CONDANNA
- Ambrogio Accorinti 19 anni e 6 mesi
- Pietro Accorinti 21 anni
- Domenico Rosario Aiello 1 anno e 3 mesi
- Irene Altamura 10 mesi
- Domenico Anello 3 anni
- Domenico Artusa assoluzione
- Mario Artusa 21 anni
- Umberto Maurizio Artusa 18 anni
- Vittoria Artusa assoluzione
- Bruno Barba 18 anni
- Francesco Barba 17 anni e 6 mesi
- Nicola Barba 7 anni e 9 mila euro di multa
- Vincenzo Barba 28 anni
- Francesco Barbieri (classe 1965) 24 anni
- Francesco Barbieri (classe 1988) 6 anni e 6 mesi
- Michelangelo Barbieri 18 anni
- Giuseppe Barbuzza 4 anni e 6 mesi
- Francesco Bognanni 17 anni
- Francesco Bonavena 19 anni
- Domenico Bonavota 30 anni
- Michele Bonavota 16 anni
- Nicola Bonavota 26 anni
- Pasquale Bonavota 28 anni
- Salvatore Bonavota 16 anni
- Giulio Calabretta 1 anno e 8 mesi
- Giuseppe Calabretta 4 mesi
- Domenico Camillò 26 anni
- Giuseppe Camillò 23 anni
- Francesco Cannatà 3 anni e 3 mesi
- Cristian Domenico Capomolla 10 anni
- Filippina Carà 17 anni e 6 mesi
- Francesco Carnovale 16 anni
- Domenico Catania 9 anni e 4 mesi
- Filippo Catania 22 anni
- Fortunato Ceraso 17 anni e 4 mesi
- Danilo Chiaramonte 8 mesi
- Domenico Cichello 18 anni
- Rocco Cichello 4 anni
- Maria Carmela Ciconte 7 anni
- Francesco Cirianni 2 anni
- Francesca Collotta 10 anni
- Salvatore Contartese 4 anni e 6 mesi
- Francesco Cracolici 20 anni
- Chiarina Cristelli 11 anni
- Domenico Crudo assoluzione
- Domenico Cugliari (classe 1959) 22 anni e 6 mesi
- Domenico Cugliari (classe 1982) 19 anni e 4 mesi
- Giuseppe Cugliari 17 anni
- Maria Teresa Cugliari 4 anni
- Raffaele Cugliari 18 anni
- Pino Cuomo 1 anno e sei mesi
- Antonio Emiliano Curello 18 anni
- Nazzareno Antonio Curello 16 anni
- Saverio Curello 18 anni
- Giuseppe D’Andrea 20 anni
- Paola De Caria 20 anni
- Vincenzo De Filippis 4 anni e mille euro di multa
- Franco Domenico De Iasio 3 anni e 9 mesi
- Giuseppina De Luca 4 anni
- Daniela De Marco 2 anni e 4 mesi
- Mario De Rito 22 anni
- Massimiliano De Vita 3 anni e 4 mesi
- Cinzia De Vito 4 anni e 6 mesi
- Antonio Delfino 24 anni
- Rocco Delfino 5 anni
- Salvatore Delfino assoluzione
- Bruno Di Maria 4 anni
- Zhivka Taneva Dimitrova 2 anni
- Giuseppe Drago 4 anni e 4 mesi
- Onofrio D’Urzo 17 anni e 2 mesi
- Domenico Febbraro 16 anni
- Luigi Federici 25 anni
- Gianfranco Ferrante 20 anni e due mesi
- Filippo Fiarè 20 anni
- Michele Fiorillo 6 anni
- Nazzareno Fiorillo 6 anni
- Francesco Salvatore Fortuna 13 anni e 4 mesi
- Giuseppe Fortuna (classe 1963) 20 anni
- Giuseppe Fortuna (classe 1977) 17 anni
- Domenico Franzone 22 anni
- Antonio Fuoco 2 anni e 2 mesi
- Salvatore Furlano 17 anni
- Leonardo Fusca assoluzione
- Nicola Fusca 18 anni
- Lucia Galati un anno e otto mesi
- Raffaele Galloro 18 anni
- Maurizio Garisto 18 anni
- Luigi Garofalo 12 anni
- Benedetta Giamborino 4 anni
- Giovanni Giamborino 19 anni e 6 mesi
- Pietro Giamborino 20 anni
- Leonardo Greco 18 anni
- Domenico Grillo 3 anni
- Filippo Grillo 5 anni
- Pietro Grillo 3 anni
- Antonio Guastalegname 8 anni
- Davide Inzillo 3 anni
- Roberto Jonadi un anno
- Francesco Isolabella 10 anni
- Emanuele La Malfa 17 anni e 6 mesi
- Giuseppe La Piana 3 anni
- Saverio Lacquaniti 4 anni
- Andrea Lagrotteria 3 anni e 4 mesi
- Daniele Nazzareno Lagrotteria 19 anni
- Mirko Francesco Lagrotteria 5 anni e 6 mesi
- Nazzareno Latassa 4 anni
- Giovanni Lenza due anni e 6 mesi
- Alfredo Antonio Lo Bianco 5 anni
- Antonino Lo Bianco 12 anni
- Carmela Lo Bianco 2 anni
- Carmelo Lo Bianco 16 anni
- Domenico Lo Bianco (classe 1962) 24 anni
- Domenico Lo Bianco (classe 1978) 7 anni
- Michele Lo Bianco (classe 1999) due anni
- Michele Lo Bianco (classe 1975) 5 anni
- Michele Lo Bianco (classe 1948) 16 anni e 6 mesi
- Orazio Lo Bianco 24 anni
- Paolino Lo Bianco 30 anni
- Vincenzo Lo Gatto 18 anni
- Elisabetta Lo Iacono 7 anni e 10 mila euro di multa
- Mario Lo Riggio 17 anni
- Antonio Lopez Y Royo 10 mesi
- Gaetano Loschiavo 16 anni
- Alfred Luca 5 anni
- Michele Pio Maximiliano Macrì 18 anni
- Antonio Macrì (classe 1957) 20 anni e 10 mesi
- Giuseppe Mancuso 16 anni e 8 mesi
- Luigi Mancuso 30 anni
- Domenico Mandaradoni 4 anni e 6 mesi
- Andrea Mantella 8 anni
- Salvatore Mantella 18 anni
- Michele Marinaro 10 anni
- Salvatore Francesco Mazzotta 23 anni
- Vincenzo Menniti 2 anni
- Domenico Bruno Moscato 4 anni
- Giorgio Naselli 6 anni
- Antonella Naso 3 anni
- Francesco Naso 18 anni
- Gregorio Giuseppe Naso 3 anni e 6 mesi
- Maria Teresa Naso 3 anni
- Giuseppe Navarra 7 anni
- Sebastiano Navarra 3 anni
- Valerio Navarra 23 anni
- Filippo Nesci 4 anni
- Emiliano Oliva 8 mesi
- Domenico Paglianiti 3 anni e 6 mesi
- Giuseppe Palmisano 4 anni
- Agostino Papaiani 20 anni
- Franco Papuzzo 6 anni
- Damiano Pardea 19 anni
- Raffaele Pardea 18 anni
- Rosario Pardea 3 anni e 4 mesi
- Francesco Michelino Patania 19 anni
- Salvatore Patania 20 anni
- Francesco Paternò 18 anni
- Paolo Petrolo 11 anni e 6 mesi
- Giancarlo Pittelli 14 anni
- Pietro Polito 3 anni
- Fortunato Pontoriero 2 anni e 8 mesi
- Isabella Preiti 3 anni
- Antonio Prestia 18 anni
- Antonio Profeta 6 anni e 6 mesi
- Giovanna Profiti 4 anni
- Vincenzo Pugliese Carchèdi 10 anni e 6 mesi
- Francesco Pugliese 16 anni
- Michael Joseph Pugliese 17 anni
- Rosario Pugliese 30 anni
- Vincenzo Puntoriero 20 anni
- Andrea Puntorno 6 anni e 6 mesi
- Saverio Razionale 30 anni
- Agostino Redi 10 anni
- Giovanni Rizzo 20 anni
- Giuseppe Rizzo 17 anni e 6 mesi
- Salvatore Rizzo 18 anni
- Francesco Romano 24 anni
- Paolo Romano 16 anni e 10 mesi
- Domenico Rubino 17 anni
- Francesco Ruffa 2 anni
- Antonio Ruggiero 3 anni e 6 mesi
- Antonio Scrugli 20 anni
- Giuseppe Serratore 14 anni
- Rosa Serratore 4 anni e 6 mesi
- Alessandro Sicari 4 anni
- Giovanni Sicari 25 anni
- Mario Sicari 2 anni
- Renato Signoretta 17 anni e 6 mesi
- Domenico Simonetti 18 anni
- Vincenzo Spasari 17 anni
- Marco Startari 17 anni
- Francesco Stilo 14 anni
- Cristian Surace 3 anni
- Giuseppe Suriano 18 anni e 6 mesi
- Eduard Tahiraj 7 anni e 3 mesi
- Francesco Tarzia 10 anni e 9 mesi
- Vincenzo Tassone 18 anni
- Vittorio Tedeschi 2 anni e 8 mesi
- Aurelio Paolo Tomaino 2 anni e 3 mesi
- Giuseppe Alessandro Tomaino 18 anni
- Antonio Giuseppe Tomeo 19 anni
- Antonio Mario Tripodi 7 anni e 4 mesi
- Danilo Josè Tripodi 14 anni
- Domenico Tripodi assoluzione
- Sante Mario Tripodi 7 anni e 4 mesi
- Ylenia Tripolino 6 mesi
- Antonio Vacatello 30 anni
- Domenica Vacatello 4 anni
- Leonardo Domenico Vacatello 11 anni e 8 mesi
- Maria Vacatello 4 anni
- Francesco Valenti 1 anno e 8 mesi
- Orsola Ventrice 4 anni
- Antonio Ventura 18 anni
- Concetta Vozza 2 anni e 8 mesi
- Daniel Zinnà 4 anni
- Gaetano Zupo 10 mesi
