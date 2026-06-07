Vibo, scommesse illegali via whatsapp e legami con i clan: un sequestro

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Sotto sequestro un centro scommesse a Vibo Valentia: giocate illegali via whatsapp e presunti legami con la criminalità organizzata

VIBO VALENTIA – Accettavano scommesse a distanza direttamente su WhatsApp, ricaricando conti gioco intestati a terzi, tra cui un pluripregiudicato legato alla criminalità organizzata. Con l’accusa di intermediazione abusiva, i finanzieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia hanno denunciato i responsabili e messo sotto sequestro una sala scommesse.

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia hanno eseguito un intervento presso un centro scommesse nel pieno centro cittadino di Vibo Valentia, riscontrando gravi condotte illecite in materia di scommesse a distanza. L’attività, originariamente avviata quale controllo ispettivo di natura amministrativa per la verifica degli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio, ha permesso così di individuare un telefonino utilizzato per finalità aziendali. L’esame preliminare dell’applicazione di messaggistica “WhatsApp” presente sul dispositivo ha rivelato l’esistenza di numerose conversazioni con clienti finalizzate alla richiesta a distanza di ricariche e all’accettazione di scommesse.

I successivi riscontri telematici hanno confermato una prassi consolidata, consistente nella sistematica raccolta e nel piazzamento di giocate per conto terzi operate direttamente attraverso il conto gioco intestato alla società esercente, in luogo dei conti personali dei singoli scommettitori. Una condotta che integra la fattispecie di reato di intermediazione abusiva nella raccolta delle scommesse, vietata dalla normativa vigente anche se posta in essere per conto di un concessionario autorizzato. Nel corso delle attività ispettive all’interno del locale, altresì appurato che la struttura consentisse la ricarica di conti gioco intestati a soggetti terzi, tra cui uno risultato nella titolarità di un soggetto pluripregiudicato gravato da collegamenti con la criminalità organizzata. I militari hanno quindi proceduto al sequestro probatorio e preventivo del telefonino e dei locali della sala scommesse, denunciando i responsabili.